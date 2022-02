Comunitarios de los Cocos de Jacagua en Santiago denuncian ocupación de terrenos.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -En el reparto Las Almendra en el municipio de Los Cocos de Jagua en la procincia Santiago, comunitarios denuncian que un señor a quienes identificaron como Sandy Gonzáles, de supuestamente querer apoderarse de los terrenos del sector.

Expresaron que Gonzáles compró 1,000 metros de tierra y actualmente se ha adueñado de metros que no le corresponden, causando la interrupción de la salida del desagüe de la comunidad.

“Sandy Gonzáles se quiere apoderar, que ya cerro por todas partes y lo tiene hasta sembrado de plátano aquí, no de plátano, de sepa” aseguraron.

La señora Santa Peña, explicó que cuando hay lluvias, el río afecta bastante los terrenos por tal razón solicita justicia por parte de las autoridades para que Gonzáles deje el desagüe de la comunidad libre y realice la canaleta de la forma adecuada.

Por otro lado, el señor Danilo Torres, destacó que asistieron al ayuntamiento y al departamento de Medio Ambiente explicando la problemática, pero continúan en espera de respuestas.

“Estamos luchando y hemos ido a todas partes, hasta a los ayuntamientos fuimos primero para no pasarle por encima y no nos dieron apoyo, porque ellos están con él, fuimos a medio ambiente y no nos pusieron asunto, que esto había que hacerle un análisis, estamos esperando del análisis todavía y todavía medio ambiente no ha venido, uno que se llama Roberto dijo que venía hacer un análisis” resaltó el comunitario.

Señaló también que “este señor lo que nos está provocando que nos ahoguemos to’ será, porque con un chin de agua, el pueblo, la comunidad está llena, entonces desde que cierre aquí, es un mal para la comunidad, este señor lo que anda es buscando problema desde que llego aquí “manifestó.

Relacionado