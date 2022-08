Comunitarios de la zona suroeste II de Santiago exigen a Coraasan envío de agua potable 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un grupo de comunitarios de la zona Suroeste II de Santiago, realizaron un piquete frente a las instalaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Cosaasan) en demanda del servicio de agua potable que es carente en la zona.

Yaniris Espinal, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos del citado lugar, indicó que en comunidades como El Cerro de Tuna y Villas las Ortegas, nunca llega el agua y que otras duran hasta ocho meses sin recibir el líquido.

Expresó que no aguantan más, que se encuentran desesperados por la situación y que necesitan de forma urgente sea resuelto el problema en los sectores.

“El motivo de este encuentro es decirle al director Andrés Burgos y al presidente de la República que la Zona Suroeste II no aguanta más, no aguantamos más el estallido de la tubería que están vencidas, fueron unas tuberías que se colocaron como pruebas y la prueba no paso, sin embargo tienen más de 40 años instaladas, pero no solo eso, hay comunidades como el Cerro de Tuna, Villas las Ortegas donde el agua no llega nunca”, sostuvo.

Aseguró que comisiones del órgano han ido a analizar pero que a su entender no cuentan con la capacidad suficiente para erradicar la situación.

“Han ido comisiones de ingenieros, de trabajadores de Coraasan, pero parece que están improvisando porque la solución no ha llegado a esas comunidades”, insistió.

Finalmente, dijo que los gobiernos pasados no ofrecieron respuestas y que el actual lleva dos años sin priorizar el asunto.

Relacionado