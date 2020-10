Comunidad dominicana FL reacciona eufórica tras nominación de Pavel Nuñez al Latin Grammy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La Academia Latina de la Grabación® anunció a los nominados de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, preeminente distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina, quien informó que el reconocido compositor y artista dominicano, Pavel Núñez con su tema, “Y Basta Ya”.

Este merengue tropical, se encuentra entre los nominados en la categoría de “Mejor Canción Tropical”, noticia que ha causado euforia no solo en la importante industria musical, sino también entre la amplia comunidad dominicana que reside en Florida, sus millones de seguidores a nivel mundial y colegas quienes colaboraron en esta propuesta musical.

Con esta nominación, esta es la tercera oportunidad en que el dominicano Pavel Núñez encabeza una categoría entre los Latin GRAMMY®, lo que no solo es un reconocimiento a su gran talento artístico, sino además para la República Dominicana, que concentra grandes logros a través de figuras prominentes en esta pujante industria, consolidándose cada día más, ahora con esta otra nominación de La Academia Latina de la Grabación®.

La información fue suministrada por los Latin GRAMMY®, motivando además de “euforia colectiva”, muestras de cariño y beneplácito de otros colegas en el mundo artístico y musical que también valoran la profesionalidad y el estilo único de Pavel Núñez.

Este nuevo merengue que se estrenó recientemente y en medio de la pandemia del COVID-19, es una producción que desprende su próxima entrega, titulada “Pavel Trópico”, bajo el apoyo discográfico de La Oreja Media Group.

El artista al resaltar la magia y esperanza que se transmite a través de este nuevo merengue dijo recientemente a través de sus redes sociales, @pavelnunez que “había llegado la hora del merengue, “Y Basta Ya” de espera, de no bailar, de cantar a medias, de no tener fe, de no levantarnos”, indicando lo que representó el lanzamiento de este merengue, ahora nominado al Latin GRAMMY® y preludio del lanzamiento del álbum.

Pavel Núñez, con ahínco ha demostrado ser un triunfador en la industria, ha sido ganador también de los codiciados premios EMMYS® y es la tercera ocasión que resulta nominado nuevamente al Latin GRAMMY®.

Entre sus múltiples logros musicales y artísticos, Pavel ha sido ganador de 11 Premios Soberanos, el máximo galardón que se otorga en este ámbito en la República Dominicana, entre otros reconocimientos que le han merecido su trayectoria profesional artística a nivel internacional.

Los nominados de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY fueron seleccionados entre más de 18,000 inscripciones en 53 categorías y reflejan una variedad de artistas que sacaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (1 de junio de 2019 a 31 de mayo de 2020). El proceso virtual de inscripción de La Academia Latina de la Grabación permitió a los miembros y las compañías discográficas enviar sus productos de manera digital durante la pandemia del COVID, y preparó el terreno para los procesos de revisión y nominación virtuales, que fueron muy exitosos y permitieron la participación de la gran mayoría de los miembros votantes, independientemente de su ubicación.

La ronda final de votación para seleccionar a los ganadores del Latin GRAMMY® se iniciará el 8 de octubre. La Academia Latina de la Grabación revelará a los ganadores el 19 de noviembre en las ceremonias de la Premiere y la Transmisión de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, será por Univisión a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). El show preconcebido, con el tema “La música nos humaniza”, contará con inspiradoras actuaciones desde múltiples ciudades del mundo y tendrá como base esta ciudad de Miami. En fechas posteriores se anunciarán más detalles sobre la transmisión a nivel internacional.