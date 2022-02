Comunidad dominicana en Miami denuncia boicot acto designación con nombre calle Johnny Ventura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.– La comunidad dominicana en Miami denunció este viernes un boicot al acto de designación de la calle 16 del SW con el nombre del merenguero Johnny Ventura.

“El Comisionado de Miami, Manolo Reyes, ha atropellado a la comunidad dominicana en Miami al impedir el acto que teníamos programado”, señala el líder dominicano, José Álvarez.

“En mi condición de miembro de la pujante y trabajadora comunidad dominicana en la ciudad de Miami, quiero mostrar mi indignación ante el ultraje y atropello de que ha sido víctima la diáspora dominicana en esta ciudad, tras el impedimento por parte del Comisionado de la Ciudad de Miami, Manolo Reyes, de una actividad que se realizaría por el merecido reconocimiento al gran maestro y merenguero que traspasó fronteras, Johnny Ventura, a quien gracias a nuestra solicitud ante la Comisión de Miami, se aprobó designación de una calle en su nombre”, dijo José Álvarez, exasistente del pasado alcalde de Miami, Tomás Regalado en una carta al Comisionado Manolo Reyes.

Dijo que Johnny Ventura no solo fue un gran maestro músico e interprete dominicano, sino que además fue acérrimo defensor de la democracia y los derechos humanos, muy valorado por otras figuras cimeras cubanas en la música, por su apoyo siempre al exilio cubano y los artistas pasando penurias en Cuba.

Manifestó que Reyes ha tratado de politizar a su favor, con su “agenda oculta de aspiraciones a la Alcaldía, la aprobación por parte de la Comisión de Miami la acción comunitaria que partió del seno de la diáspora en Miami, lo que imagino debe bien conocer el alcalde Suárez”.

Dijo que con mis más de 30 años de servicio comunitario a favor de mi comunidad, la que ha contribuido con sus esfuerzos de trabajo honesto al crecimiento económico de la próspera Ciudad de Miami, me siento en el deber de informar a la opinión pública sobre el atropello del cual ha sido víctima la comunidad dominicana ante la acción de Manolo Reyes.

Aseguró que el Comisionado Manolo Reyes, ha “boicoteado” los actos de celebración que teníamos coordinados de manera conjunta con la familia de Ventura, incluida una Ofrenda Floral ante el Busto de los Patricios y una caravana hacia la Calle 16 SW, ahora Johnny Ventura Way, gracias a la aprobación de la Comisión de Miami y el trabajo de la Comisionada Eileen Higgins, cariñosamente, “la gringa.”

“Es importante que los votantes y la diáspora dominicana conozcan que con su accionar, Manolo Reyes ha interpuesto sus intereses personales políticos ante el interés comunitario, impidiendo la realización de un acto público que realizaríamos el 19 de febrero, donde solo se celebraría el logro comunitario, sin hacer cortes de cintas, ni se tomaría atribuciones oficiales que no nos corresponden como comunidad”, señaló.

Sostuvo sentirse defraudado por la actitud del Comisionado Manolo Reyes, a quien le hicimos solicitud mediante una carta en septiembre 2021 y que tengo mi en poder con acuse de recibo, la designación de esta calle.

“Ya cuando estuvimos presentes al ser convocados ante la Comisión el día en que quedó en agenda y aprobada la resolución, que no nos dejaron hablar para agradecer en público esta aprobación ante la Comisión de Miami, nos dimos cuenta de que algo pasaba”, señaló.

“Luego, teníamos planificado este acto primero en el Parque Coral Gate en la citada calle 16 SW, pagando costos correspondientes para uso el próximo 19 de febrero y sin explicación alguna, nos llaman para informarnos que “la administración decidió cancelación del uso de este parque”, por lo que procedimos rápidamente a moverlo para el Parque Juan Pablo Duarte donde se haría entrega de la Ofrenda Floral ante el Busto de los Patricios”, detalla el comunicado.

Señaló que ambos actos ha se habían realizado coordinación con el hijo del artista, Jandy Ventura, quien estaba al tanto y había confirmado participación al igual que se habló con José Alberto, “El Canario” para estar presente, adjunto a otras figuras y a quienes agradecemos juntamente con líderes importantes, entre ellos, periodistas reconocidos y otros, que se involucraron sirviendo sin ningún interés personal, para el éxito que se vislumbraba tendría esta convocatoria.

“Ante la situación, me comuniqué con la hija de Johnny, aquí en Florida, Eurídice Ventura y para mi sorpresa me informó que, no querían realizar nada con nosotros, en virtud de que se comunicó con la oficina del Comisionado Manolo Reyes, quien le indicó que ellos realizarán un acto en marzo”, razón por lo que procedí de inmediato a cancelar el humilde acto de celebración del pueblo dominicano en Miami por la designación de una calle a nombre de Johnny, un esfuerzo que partió del seno de la comunidad dominicana”, destacó.

Enfatizó que la actividad comunitaria “saboteada” por Manolo Reyes, solo buscaba celebrar la designación de manera no oficial, de la resolución aprobada por los Comisionados de la Ciudad de Miami que se interesaron ante la solicitud presentada por quien suscribe, lo cual reitero agradecemos en nombre de los dominicanos de Florida y Miami.

Indicó que resultó muy “bochornoso” la actitud del Comisionado Manolo Reyes, quien, reitero, nos ha defraudado, al hacer todo lo que está a su alcance para impedir que la comunidad dominicana celebre este merecido reconocimiento y logro para exaltar como deber ser la vida y obra artística del inolvidable Johnny Ventura.

“Hemos sido atropellado de la manera más vil por parte de Manolo Reyes, a quien la historia habrá de juzgar por este hecho y quien interpuso sus intereses personales políticos ante el bienestar de la comunidad que lo eligió para el cargo con esta acción deleznable, cuyas pruebas tengo en mi poder, con la carta de solicitud de para que se nombrara una calle a nombre de Johnny Ventura y luego con lo relacionado en cuanto uso al uso del Parque Coral Gate, para celebrar el acto”, precisó en la carta.

Rose Mary Santana

Relacionado