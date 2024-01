Comunicadores lamentan mal uso que se está dando a los medios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El desinflado contenido que sufre la comunicación dominicana en radio, TV y espacios digitales, preocupa en grande a quienes enaltecen esta práctica, debido al poco respeto y profesionalismo que están brindando los famosos “enganchados” a los medios.

Para quienes no brindan un material desechable, piensan que esta nueva práctica de comunicar ha causado que esta labor pierda valor ante la audiencia que realmente se deleita con el entretenimiento educativo e informativo, utilizando diferentes plataformas modernas y tradicionales.

Jochy Santos, quien es apreciado por ser una leyenda viva del micrófono en el espectáculo criollo, lamenta la deplorable transición que los nuevos practicantes le han dado a este buen ejercicio considerado el cuarto poder.

“Realmente es preocupante, no te lo voy a negar, entre todos debemos poner un granito de arena porque hay como mucha improvisación y se está jugando mucho al pleito, al insulto, a la altilocuencia para buscar un like, un view, gente que quizás no tiene la capacidad para estar en un medio de comunicación o en un sistema digital, entonces como que se ha relajado un poco y va a llegar un momento que eso se va a revertir y no será bueno para nadie” expresó en entrevista a El periódico El Nuevo Diario.

Respetando los códigos nuevos de comunicación y sin negarse a nada porque entiende que todo evoluciona y tiene su generación, Santos recomienda que “hay que bajarle un dos” ya que será el mismo público que “va a juzgar si usted se queda o usted se va”.

El icónico presentador Domingo Bautista, repudia toda esta descomposición mediática. “Son muchos los medios que han caído en este terreno, ellos han ganado mucho espacio porque no ha habido control sobre ellos… Hay un sector de la sociedad que, en aras de buscar notoriedad, utiliza los medios para vulgarizar el comportamiento.

Esto ha ganado mucho espacio, y se ve ya hasta como un modismo de las expresiones vulgares, los insultos, el exhibicionismo de las personas de forma inadecuada, el gobierno va a tener que tomar alguna medida en este sentido, en los países socialistas como Cuba no se permite nada de esto, hay que darles un uso adecuado a los medios preservando los mejores valores” indicó.

Muchos vislumbran esta corriente como una nueva era, pero Zoila Luna contradice esta opinión basándose en una falta de ética y compromiso social. “La buena comunicación, el buen hablar, el buen decir, no es de ninguna generación, porque la buena comunicación, el buen decir y el buen hablar no envejece”.

En ese sentido consultado con Hony Estrella, quien es una de las jóvenes promesas que ha enaltecido los medios gracias a su buena preparación puntualiza “que no prefiere abundar mucho del tema ya que su opinión al respecto puede ser dura pero que lamenta mucho el mal uso que se le está dando a una carrera tan bonita como la comunicación”.

Ante esta fuerte preocupación, se recuerda que este medio realizó un escrito denunciando a las autoridades competentes el descuido verbal de los medios ante la audiencia. Pero en una entrevista que se le realizara al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), Joseph Báez, explicó por qué no accionan duramente contras programas o individuos que ensucian la comunicación.

“El gran problema y tema esencial es el elemento que tiene que ver con redes sociales y las plataformas digitales, porque cuando la radio surgió en el año 1919 en Estados Unidos, la declaración universal de los derechos humanos lo declara interés público, por eso es que cuando dicen no hay jurisdicción para censurarme y hacer tal cosa tienen la razón…Cualquier modificación a la ley debe ejecutarse en los Estados Unidos, porque bajo los estatutos de ellos es que nosotros accionamos y lo que pasa hoy en día no hay reglamento que lo penalice” reveló Joseph en una entrevista telefónica con El Nuevo Diario.

Otros comunicadores como Ivan Ruiz, Jatnna Tavárez, Mariasela Álvarez, Carlos T. Martínez, Ricardo Nieves, Julio Martínez Pozo, Cheddy García, Altagracia Salazar, José La Luz, Alicia Ortega, Sergio Carlos, José Gutiérrez, Nelson Javier, Luz García, entre otros grandes comunicadores se ha podido apreciar como a través de sus espacios también se han manifestado al respeto de este “bajón” que han dado los medios.