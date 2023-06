Comunicadora y maquillista, Leydi Martínez, se presenta con éxito en el Experienced Barbers and Beauty

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La profesional del maquillaje y la comunicación, Leydi Martínez, se presentó con éxito en el evento Experienced Barbers and Beauty celebrado en Galería 360 con un sin número moderadores, estilistas de renombre internacional y locales, quienes expusieron ante el público las técnicas y tendencias más novedosas en cortes y tratamientos de cabello y tipos de piel.

Leydi Martínez, creadora de la marca Leydicosmetics hizo acto de presencia con su línea de maquillaje, en el cual presento más de 15 productos diseñados para cada mujer haciendo demostraciones de lo fácil que puede ser maquillarse sin la necesidad de muchos productos.

Parte de los temas relevantes que trató Martínez fue cómo realizarte un maquillaje en tres simples pasos, la forma correcta de aplicar base y qué utilizar para hacerlo como brochas o beauty blender, así como qué se debe aplicar antes de una base y sobre todo, el maquillaje de las cejas que son el marco de la cara.

La profesional también demostró al público presente, qué fácil es preparar sus maquillajes en estos días de calor, para de esta forma poder asistir a cualquier evento y obviamente que el producto no se derrita en la cara, que sea resistente y además que las hagan sentir cómodas.

Martínez presentó tres golpes en uno, el primero es una base Wonder Matte control aceite, control brillo, de rápido secado y que cubre, la pomada de cejas resistente al agua matte, control brillo y full pigmentación, y por último, el polvo translúcido en 7 tonos Wonder que es el que sella la base y hace que el maquillaje resista.

Las líneas de bases, Focus y Wonder son el complemento perfecto para cada tono de piel y para cada época del año, creando la base wonder, resistente al agua, matte control aceite, control brillo y con un acabado supernatural y suave que no se siente la cara como si tuviera cemento en su rostro ¿, además se puede meter al agua sin miedo a que su base se le moverá o que su toalla se le va a ensuciar.

Sobre el evento

El Experienced Barbers and Beauty, de la mano de Esmerlin Castillo y sus marcas Exclusive Barber, Exclusive Studio y Exclusive Signature, ha recorrido países como Colombia, México y, por supuesto, República Dominicana, además de varios estados de la Unión Americana.

El evento celebrado en la República Dominicana, recibió el apoyo del periódico El Nuevo Diario.

