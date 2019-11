Comunicadora precisa hombres de RD no se resignan a que mujeres pongan stop a la relación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Julissa Reyes precisó que los hombres de República Dominicana aún no están en la capacidad de resignarse cuando una mujer decide ponerle un stop a la relación.

“El hombre de alguna manera no se resigna a que la mujer le ponga un stop a la relación, a que la mujer diga yo no puedo sobrellevar más esto, porque la mujer antes de dejar a un hombre agota un procedimiento de tolerancia, de ver hasta donde puede aguantar la situación para que no se rompa”, sostuvo la joven comunicadora en su acostumbrado comentario en El Nuevo Diario en la Noche que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Reyes dijo que cuando una mujer decide dar el paso a la ruptura es precisamente cuando ya no aguanta más y ve irremediable que las cosas puedan cambiar de forma favorable para que la relación se mantenga positivamente activa.

La periodista manifestó que “el hombre se resiste a esto y entonces considera que tiene el derecho de maltratarlas, ofenderlas, hasta tal punto de darle muerte”.

La comunicadora calificó como indignante y una pena que, al conmemorarse el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el país sea protagonista de casi un centenar de mujeres asesinadas de la mano de su pareja o expareja.

Reyes expuso que muchas mujeres deciden continuar con un hombre y le aguantan muchísimas cosas porque le da techo y comida, terminando de forma lamentable en un desenlace fatal.

