Comunicadora pide autoridades ponerse los «pantalones» e investigar a profundidad caso Tamara Martínez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Nikauly de la Mota pidió a las autoridades dominicanas realizar una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de violencia de género y agresión física que supuestamente cometió el abogado Emilio López en contra de la comunicadora Tamara Martínez.

De la Mota condenó que en República Dominicana los hombres abusen de su poder económico, político y social para lograr que las mujeres “acepten lo que a ellos les dé la gana. ¡No, señor, hay que ponerse los pantalones!”.

“Espero que con Tamara Martínez ni con el Ministerio Público a Emilio López tampoco se le dé, porque no es verdad que por tener amistad con un ministro o con un expresidente, como sé que es del presidente Mejía, usted puede hacer lo que le dé la gana y menos en un tiempo donde está matando a las mujeres”, comentó.

“Yo no estoy diciendo que tengo pruebas de que Emilio agredió a Tamara Martínez, estoy diciendo que tienen que llegar al fondo e investigar”, expuso la comunicadora en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante su intervención, De la Mota contó que se sintió amenazada en una entrevista conducida por Emilio López en el programa “Politiqueando RD”, a quien acusó de poner palabras en su boca y de manipular su testimonio.

“Politiqueando RD, ha sido el único programa en mi vida, tengo más de 30 años en la comunicación en el que yo he querido pararme de una entrevista e irme porque yo sentí amenaza y agresión cuando Emilio López me estaba entrevistando, primero ponía palabras en mi boca, segundo me estaba condicionando para llevarme al terreno que él quería”, narró.

“Yo lo sentí sumamente agresivo, pero mi profesionalidad y mi carácter, porque con mi carácter cualquier hombre no se pasa y entonces yo pude llevar diplomáticamente la fiesta en paz”, expuso.

En tal sentido, comentó que la justicia es quien determinará si López es un agresor físico, pero lo poco que pudo compartir con él, fue más que suficiente para poder afirmar que es “un manipulador”.

