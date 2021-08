Comunicadora Laura Guzmán confirma separación de Iván Ruiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Laura Guzmán confirmó este viernes que su relación sentimental con del productor de televisión y animador, Iván Ruiz, llegó a su fin “de la manera más sana”.

Así lo dio a conocer Guzmán a través de su cuenta de Instagram, con una publicación en la que también agradeció al propulsor de la “Telerrealidad” las atenciones que brindó a su hijo.

La joven manifestó que, aunque las relaciones de pareja son temas muy personales, dio a conocer la separación de manera pública para ofrecer la información correcta desde el inicio.

“Solo me resta agradecer, agradecer a Dios y a la vida por estos maravillosos años de mi vida a tu lado, agradecerte a ti @ivanruiztv por ser un ser humano con un corazón enorme, por el hecho de ambos laborar en medios de comunicación se me hace necesario aunque no lo que me gustaría porque las relaciones de pareja son temas muy personales pero prefiero fijar la información correcta”, escribió en su posteo.

