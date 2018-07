Comunicadora denuncia insultos de jefe de personal oficina del concejal Rodríguez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La comunicadora y activista comunitaria y esposa del aspirante al senado estatal, Tirso Santiago Piña, Mirtha Piña, denunció que fue insultada e irrespetada en mensajes de texto por el jefe de personal de la oficina del concejal Ydanis Rodríguez, José Luis Espiritusanto, quien reaccionó airado por una foto que le hicieron en la Junta de Elecciones, fue subida a las redes y lo acusaron de estar manipulando para descalificar las firmas del aspirante.

La periodista, dijo en una declaración ayer jueves, que Espiritusanto, también trató de intimidarla.

En una entrevista telefónica con este reportero, Espiritusanto, admitió que él estuvo en la junta y que la foto corresponde a su persona, pero aclaró que no estaba en la supuesta descalificación de las firmas del precandidato a la senaduría, sino en otras cuestiones.

“En los últimos meses he tenido que aguantar los insultos e intimidación del señor José Luis Espiritusanto, marido de la asambleísta Carmen de la Rosa y jefe de personal de la oficina del concejal Ydanis Rodríguez”, dijo la comunicadora.

“Este señor se ha ensañado con varias damas de la comunidad en el Alto Manhattan de manera soberbia e irrespetuosa especialmente contra mí”, agregó.

“En esta contienda electoral, su mujer, de la cual es jefe de campaña corre a su reelección y aun cuando ella está siendo apoyada por el Club Demócrata que en estos momentos dirige la señora Elizabeth Batista, Espiritusanto tuvo que ser sacado del chat de dicho club por violento e insultante, agresivo y amenazante, para con los miembros de la entidad”, denuncia la señora Piña.

“Cabe señalar que en más de una ocasión algunas señoras de edad avanzada han acudido en busca de servicios a esa oficina y han sido ultrajadas verbalmente debido al comportamiento inhumano de Espiritusanto”, precisó.

“Los insultos verbales y escritos que he venido recibiendo de Espiritusanto, así como otras señoras tienen que parar”, reclama la comunicadora.

Dijo que “espero que tanto su mujer, la asambleísta Carmen de la Rosa, como el concejal Ydanis Rodríguez, por el buen funcionamiento del ejercicio y la convivencia política, intervengan y detengan el comportamiento de este señor, cuyas intimidaciones no quieres detener, no solo conmigo sino con cualquier miembro de esta comunidad”.

“Estamos pagando como comunales los errores de las malas escogencias de los últimos dos años de personas no preparadas para ocupar posiciones de servicio y estas son las consecuencias, una comunidad en retroceso con personas sin formación política ni académicas dirigiendo el destino de miles de gentes que demandan calidad de servicio”, señala la comunicadora.

“La comunidad de Washington Heights en estos momentos está viviendo un terror político apandillado encabezado por el concejal Ydanis Rodríguez, la senadora Marisol Alcántara, asambleísta Carmen de la Rosa, así como el testaferro José Luis Espiritusanto, quien va a la junta de elecciones a chequear las firmas ajenas, que aunque es legal, no así para él por tratarse del empleado del concejal”, manifiesta.

“Estos son los riesgos públicos que no debemos apoyar porque no, nos lo merecemos. José Luis Espiritusanto es un peligro debido a su mal manejo conductual y violento, expresa que no le importa nada y, lo que no puede resolver con insultos siempre está dispuesto hacerlo con los puños”, añadió.

“Le hago un llamado a su jefe el concejal Ydanis Rodríguez y a su mujer la asambleísta Carmen de la Rosa a que le busquen una solución profesional a la conducta y comportamiento de su empleado Espiritusanto por considerar que no solo yo, ninguna mujer merece ser irrespetada por su empleado, quienes pagamos su salario con nuestros impuestos”, dijo Piña.

“He tenido el respeto y cariño de mi comunidad, de amigos y hasta adversarios. He educado mis hijos, como ejemplo de emigrante que vino sin inglés y llevó sus hijos a las mejores universidades de esta gran nación, nunca nadie me había dicho que yo soy una sinvergüenza, repetirlo y sostenerlo, ninguna mujer sin vergüenza pone tres de cuatro hijos en la banca de Wall Street, y el otro finalizando su maestría en Columbia University. Los que me conocen saben que no me gusta hablar de mis hijos, porque sólo hice mi trabajo, a esto les sumo lo casi cuarenta años con mi esposo y más de veinte años trabajando en el sistema de educación, he sido muy intensa en mis proyectos, pues nunca he desatendido mi deber ciudadano”, explica la declaración de la periodista.

“Le puedo asegurar a José Luis Espiritusantos que si él hubiera sido hijo mío nunca, nunca, jamás insulta una mujer, ahí sí que puedo dar lecciones. He trabajado durante los últimos treinta años en mi comunidad solo por el deber cumplido, yo me puedo defender por lo menos públicamente otras no, por eso este artículo, va por todas las víctimas que no tienen voz”, dijo.

REACCION DE ESPIRITUSANTO

El funcionario de la oficina del concejal Rodríguez, dijo que “ella puso una foto mía, hablando mentira y yo le dije que esa foto era una mentira”.

Pero admitió que estaba en la Junta de Elecciones a las 10:00 de la noche el miércoles, aunque aclaró que “estaba haciendo algo personal y no lo que ella me está acusando de hacer”.

Espiritusanto añadió que nada de lo que estaba haciendo en la junta, tuvo que ver nada con firmas de aspirantes o algún aspirante ser electo.

“Le dije que ese comentario estaba incorrecto y mandé una copia del permiso que tengo de tres días para estar fuera de la oficina y no haya dudas de en qué uso mi tiempo personal”, añadió.

“No trabajo tan tarde y no estaba quitándole firmas a nadie, ellos tienen el derecho a decir lo que quieran y yo, a defenderme de acusaciones que son mentiras, creo yo…”, dijo Espiritusanto.

“Soy un ser humano”, enfatizó.

Rechazó que su esposa la asambleísta, no está involucrada en cuestionar las firmas de nadie, “pero muchos creen que pueden correr como ellos quieran y para eso está la junta, para revisar todos los documentos”.

Agregó que “¿Y para qué la asambleísta va a cuestionar firmas? Y todo está en los récords públicos”.

EL MENSAJE DE ESPIRITUSANTO

Este es el mensaje textual enviado por el funcionario a la señora Piña.

“Señora Mirtha Piña es una buena falta de respecto yo trabajando y usted publicando foto si mi autorización en chat publica. Usted debería buscar algo mejor que hacer con su vida. Parece que la política Dominicana no le funcionó y ahora quiere venir a darse de experta en política Americana. Yo trato a todas las personas con respeto lo cual es mutuo. Usted es una buena sinvergüenza de estar poniendo foto sin saber lo que estoy haciendo o se lo va a inventar

Usted y Tirso son 2 fultrados políticos, que se le pasó la guagua hacer años y ahora quieren venir a aplastar la juventud que está tratando de trabajar.

Mirta Piña: Espero que Dios la ilumine y respete a las personas. Yo no tengo tiempo de perderlo con su tal Tirso, tengo otras cosas más importantes que hacer con mi tiempo

Le pido que deje de publicar fotos mias sin autorización buena sinverguenza.

Déje su drama conmigo por favor. Como le dije. Usted y su esposa Mirtha dejen de está publicando foto mia en los chat públicos y creando mentiras. Estoy ahí por otros motivos y NO para perder mi tiempo con usted y sus payasadas. Ustedes deben respectar para que lo respect en y no ponga a mi hija en su boca. Buenos sínvergüenza los dos. Una Buena falta de respecto de publicar foto mia y inventarse una historia falsa.

Lo repito, dejen su drama como siempre. Es una falta de respecto publicar una foto mia y crear una mentira de la foto. Si le molesta que le contesten, dejen de publicar foto de personas y crear mentiras. Fácil y sencillo. Fue a la junta a trabajar en otros candidatos que apenas pusieron 800 firmas cada uno. Es legal y moral lo que algo, y está en todo mi derecho. Lo que is immoral, es wye publiquen una foto mia diciendo que yo estaba ahí por otro candidato que a mi ni me importa. Es bien vergonzoso y penoso que me tomen una foto y la publiquen en chat publico para hacerse las victimas de un proceso electoral legal. Así que dejen ese drama que conmigo no le va a funcionar. Que tengan buen día. Ahí que respectar para que lo respeten. No exijan un respecto después de irrespectar y hablar mentiras de alguien.

No le puede molestar que yo con todo mi derecho le exija a Tirso y a Mirtha que dejen de publicar una foto de mi con una historia falsa en los chat públicos… ellos tienen su derechos de publicar esa foto y hablar mentira de la tal. Y yo mi derecho a decir que ellos están solo haciéndose la victimas”.

Anuncios

Relacionado