Comunicadora del Nuevo Diario con COVID-19 cuenta su historia para orientar a otros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora del espacio “El Nuevo Diario en la Noche”, Priyanka Rodríguez, quien el pasado sábado fue diagnosticada con el COVID-19, decidió no esconderse y, más bien, compartir su historia para orientar a aquellos que se encuentran atemorizados ante la crisis sanitaria así como exhortar a los ciudadanos a ser más solidarios.

“No tengan miedo que nadie es culpable de enfermarse. Mantengan la calma, esto es algo que nos va a afectar posiblemente a todos, pero no somos responsables. Seamos solidarios con alguien contagiado y sobre todo hay que tener paciencia”, puntualizó este viernes la también candidata a regidora por la Fuerza Nacional Progresista (FNP)

Rodríguez, quien informó a El Nuevo Diario vía telefónica sobre su estado de salud, indicó que es posible que desde hace un mes se haya contagiado con COVID-19.

Igualmente, resaltó que tan pronto obtuvo el diagnóstico el pasado sábado, realizó una lista de las personas con las cuales había estado en contacto las últimas semanas para alertarlos ante cualquier síntoma que presenten.

“Yo estuve reunida con varios grupos políticos luego de las elecciones, también entregué alimentos en varios sectores, entiendo que en alguna de esas actividades fue que me contagié, es posible que haya sido desde hace un mes”, expresó.

Asimismo, contó que se realizó la prueba de PCR en un centro médico privado de la capital tras presentar los síntomas de fiebre, nauseas, tos y dolor de garganta.

“Seamos responsables, yo cumplí y me contagié usando todo mi protocolo, debemos ser solidarios, no debemos tener vergüenza y debemos buscar ayuda, porque no decidimos enfermarnos”, aseveró.

Sobre sus síntomas Rodríguez indicó que actualmente se siente en buenas condiciones, razón por la cual hace su intervención virtual en el programa de El Nuevo Diario, y que realiza consultas privadas en redes sociales por su carrera profesional de psicología, para así brindar ayuda a otros durante la reclusión social.

Aseguró, que el médico que le da seguimiento por su cuadro le informó que lo peor del virus lo ha superado debido a su cuadro actual, donde solo presenta un leve distrés respiratorio.

Rodríguez, candidata a regidora por la circunscripción uno del Distrito Nacional, indicó que muchas personas podrían tener el virus y presentar síntomas mientras que otras no, razón por la cual exhortó a las personas a llevar a cabo las medidas sanitarias indicadas.

