Comunicador sobre expulsión de José Laluz del PLD: “Bien bota’o”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO: El comunicador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Pedro Lorenzo, se manifestó de acuerdo con que el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética de esa organización partidaria haya dispuesto la desafiliación de sus filas del comunicador José Felipe Laluz Núñez, porque a su juicio ya habría renunciado y de una manera muy cobarde.

“Cito cosas puntuales que él refirió en prensa nacional y en espacios públicos, ‘yo no vuelvo a pisar el PLD, hasta que esa cúpula esté ahí no vuelvo , si me les da la gana que me boten, no me importa’, esos es cobarde totalmente, debió mandar su carta de renuncia y largarse, bien bota’o”, expuso.

Sostuvo que es justa la decisión que tomó el Comité de Disciplina del partido morado porque Laluz se ha pasado los últimos años atacando a la organización partidaria a pesar de estar afiliado a la misma.

Lorenzo emitió sus comentarios junto al comunicador Ilianov Méndez, en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en donde dijo que a Laluz se le ratificó su derecho como miembro de una organización partidaria y su libertad de que tome el camino que él quiera.

“Yo inicié muy joven dándole seguimiento a José Laluz, precisamente por su propuesta de liderazgo responsable, yo participé en bastante de las conferencias que él impartió en este sentido, pero la ropa sucia se lava y se tiende dentro de casa y lamentablemente fue algo que él perdió, perdió el norte del pragmatismo político”, manifestó.

