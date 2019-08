Comunicador Ronny Jiménez exhorta a juventud dominicana alejarse del mundo de las drogas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y talento del espacio Alfoke Radio Show, Ronny Jiménez, exhortó a la juventud dominicana a alejarse del mundo de las drogas y que trabajen para alcanzar las metas que se han propuesto en su vida.

“Quiero que muchos jóvenes trabajen, dejen las drogas y de estar en malos pasos, que vean que haciendo lo bueno uno llega y que en lo malo no van a llegar a nada, yo no he consumido drogas nunca, no he hecho nada malo nunca y miren donde estoy”, sostuvo el joven oriundo de San Francisco de Macorís en entrevista con Leidy Pérez para el espacio Novedades que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Jiménez destacó su participación en Alofoke Radio Show, espacio en el que según explica se encuentra enfocado y dijo que no ha hecho televisión debido a que las propuestas que le han realizado no han llenado sus expectativas en lo económico.

Invitó a los productores y dueños de espacios a reinventarse y hacer cosas diferentes para que puedan ser consumidos por un público al cual no le han podido llegar debido a que no cambian su propuesta al creer y entender que están realizando un excelente trabajo.

El comunicador que dio sus primeros pasos en la televisión dominicana en el programa “Los Dueños del Circo” manifestó que “hay que innovar, llevar otro estilo de televisión, dejar de hacer lo mismo, porque aquí la gente no quiere trabajar, los programas de Univisión y Telemundo viven creando cosas distintas para que el público siempre esté al tanto”.

Relacionado