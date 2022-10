Comunicador reprueba PRM haga actividad para pedir reelección con “tantos problemas” que tiene RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez criticó este martes que el movimiento “+Cambio” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya realizado el pasado sábado una actividad multitudinaria, en la Gran Arena del Cibao en Santiago, para pedir la reelección del presidente Luis Abinader con “tantos problemas que tiene nuestro país”.

“Estamos a un año y pico de elecciones, eso es extralimitarse con tantos problemas que tiene nuestro país, con tanta delincuencia, atracos, robos, con el Distrito lleno de hoyos y basura se está hablando de cuatro años más a esta altura de juego, a eso hay que darle su tiempo”, manifestó.

Así se expresó el comunicador al hablar de la iniciativa que tuvo la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, quien encabezó el movimiento que bajo el lema “4 años más”, solicitó al mandatario dominicano que busque su continuidad en el cargo.

Henríquez Pérez expresó sus comentarios vía telefónica en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Y cómo es posible que con la situación que está viviendo el país tengan los timbales de estar pidiendo cuatro años más de Luis Abinader, pero y es loco que nos estamos volviendo”, cuestionó.

Además de considerar que la situación del país no está para que el oficialista realice este tipo de actividades, Henríquez Pérez dudo de que el PRM esté en capacidad para realizar una actividad de tal magnitud porque su base está disgustada.

“Eso no fue el PRM porque la base de ese partido ustedes saben como esta, la base de ese partido no tiene la fuerza de hacer una actividad ahora mismo así y se van a refugiarse en los movimientos porque no le han cumplido a nadie”, expuso.

