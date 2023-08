Comunicador plantea la necesidad de profundizar sobre el rol del servidor público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Luis Ramírez, planteó la necesidad de profundizar en el aspecto que tiene que ver con el comportamiento del servidor público ante la sociedad.

En ese orden, al referirse a lo acontecido en la Procuraduría General de la República con el tráfico de documentos, entiende que hay que reflexionar al respecto.

Ramírez se refirió a este y a otros temas al participar en el programa que conduce, “Aquí se dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Hay que hacer una reflexión en torno a estos hechos y no es en el ámbito público, también en lo privado, la gente no quiere cumplir con las normas, no quiere tener un comportamiento ético”, explicó.

Sin embargo, dijo que la mayoría de los dominicanos se circunscriben a vivir de un salario que obtienen por la labor que realizan, aunque en cualquier actividad hay lo que denominó “un por atrás”.

Señaló que tenemos que hacer una reflexión profunda como sociedad, porque lo ocurrido en la Procuraduría General de la República también pasa en otros ámbitos de la vida nacional.

