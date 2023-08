Comunicador niega prensa dominicana es censurada por el Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols negó que la actual gestión gubernamental esté censurando o persiguiendo a los periodistas dominicanos.

Esta postura surgió luego de que el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, abogó para que en República Dominicana se respete la libertad de expresión, argumentando que resultaría inaceptable que un periodista sea cancelado solo por cumplir con su labor profesional.

Pujols se expresó en estos términos durante la conducción del programa “Pujols Contigo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese orden, el profesional de la comunicación recordó al exmandatario que durante sus gobiernos hubo muchos periodistas y medios de comunicación asediados, por denunciar actos de corrupción.

“En ese gobierno sí hubo restricciones a la prensa, prensa responsable que mostraba datos de artimañas y de cosas malas y los acabaron. No podemos olvidar al grupo de camarógrafos que guerrillearon y les quitaron las cámaras y las estallaron en el suelo y usted no dijo ni «esta boca es mía”, comentó.

Sin embargo, hoy que la República Dominicana no vive “un solo caso de persecución a la prensa”, el expresidente Leonel Fernández quiere defender la libre expresión.

