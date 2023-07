Comunicador Mariano Abreu favorece depurar a postulantes a cargos electivos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mariano Abreu favoreció el envió de documentos de sus postulantes a precandidaturas de los partidos políticos a legaciones diplomáticas e instituciones públicas para su depuración

El también consultor de imagen pública, señaló que de alguna forma se filtra cada día más quién nos representa en el Congreso Nacional y en las instituciones públicas

Abreu se expresó en esos términos junto a los comunicadores Milciades Guevara, Doclar Castillo, Moisés Ruiz y Carlos Lara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Muchos de ellos no ganan los escaños a los cuales se postulan, pues luego el Gobierno los nombra en algunas direcciones generales o ministerios”, significó.

Sin embargo, dijo no entender por qué la oposición no le gusta ese tipo de filtro, pese a ser un pedido que desde los partidos políticos se haga profilaxis a muchos candidatos que no llenan las expectativas morales, de valores y principios que una sociedad como la nuestra exige.

“Y en estos momentos el Partido Revolucionario Moderno intenta hacerlo, pues veo que hay una oposición que lo encuentra mal”, argumentó el analista.

Se recuerda que en virtud de conocer la vida personal de cada uno de los aspirantes a cargos electivos el partido en el Gobierno, se envió un listado a la Embajada de los Estados Unidos, a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana y a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para su depuración.

