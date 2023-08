Comunicador lamenta Censo Nacional 2023 no se pueda usar por «sus datos no confiables»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Censo Nacional de Población y Vivienda no podrá ser utilizado como una de las herramientas de planificación de República Dominicana, debido a la poca fiabilidad de los datos recolectados, consideró el ingeniero y comunicador, Elías Cornelio.

Sostuvo que desde su planificación el Censo ha enfrentado diversas problemáticas que han socavado su credibilidad y utilidad.

“Cualquier información va a quedar en duda, primero porque ha estado plagado de inconsistencias, segundo porque tuvo un proceso de planificación muy dudoso”, comentó.

Durante la conducción del programa “Politizando”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cornelio recordó que la recolección de datos requirió una inversión de más de 400,000 millones, debido a la digitalización del proceso, sin embargo, no garantizó la calidad de los resultados.

(Ver programa).

En ese sentido, señaló que la situación de los empleados involucrados en la realización del Censo, quienes en múltiples ocasiones denunciaron que no habían recibido salario ni dietas durante el proceso.

“De qué gana los empleados del Censo hicieron eso, si durante ese proceso, muchos de ellos no se les pagó, no se le dio dieta y en medio del censo peleando con la ONE, entonces, ¿qué tan fiable es la data cuando una persona está en disgusto con su jefe?, todavía hoy hay gente de esa que no se le ha pagado”, aseguró.

El comunicador lamentó que las inconsistencias en el proceso de recolección de datos, la falta de planificación adecuada, los problemas con los empleados y la tardanza en la publicación de resultados hayan minado desconfianza la utilidad y fiabilidad de este censo.

“El censo que nos da confianza a nosotros de la cantidad de personas es el que se hizo hace 13 años, ¿ustedes saben lo que ha cambiado este país en 13 años?, ¿ustedes saben los datos que han cambiado en 13 años?, este es un país que ha cambiado de manera significativa”, manifestó.

