Comunicador José Rosario sobre operación Calamar: Cuánto daño le hicieron al país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que ayer viernes 10 de los arrestados durante operación Calamar admitieron las imputaciones contenidas en el expediente formulado por el Ministerio Público, el comunicador José Rosario lamentó hoy cuánto se le había hecho al país durante las pasadas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Dijo que lo ocurrido ayer durante la audiencia en que se conocía la medida de coerción contra los 20 imputados en el denominado caso Calamar, y que continuará mañana domingo, es algo lamentable, y más cuando hace una semana se tenía un partido en oposición defendiendo la supuesta honorabilidad de los hoy apresados.

“Es lamentable que el día de ayer 10 de 20 imputados se declararon culpable de haber sustraído dinero por extorsión y también de haber lacerado el erario, y no he escuchado ningún peledeísta, porque si hubiese sido mentira me imagino que hoy la Casa Nacional del PLD hubiese amanecido con una rueda de prensa extraordinaria y con sentido de urgencia”, expresó.

Rosario emitió sus comentarios junto a los comunicadores Jesús Guerrero y Julio Castro, en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Incluso, señaló que el partido morado, defendiendo la supuesta honorabilidad de sus miembros, llegó a ocasionar disturbios frente al Palacio de Justicia, y en ese sentido, le aconsejó al PLD tan “moralista”, expulsar todo aquel que se haya declarado culpable de cometer actos de corrupción.

El comunicador externó su consejo principalmente a la camada de jóvenes que hay en el partido morado y que se han mantenido creyendo fielmente en su organización partidaria, para que dejen el discurso de persecución política y no sacrifiquen su imagen.

“Están sacrificando su imagen ahí, Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujols, el mismo José Dantés, ese no era su discurso antes, pero es arrastrado por una fuerza superior dentro del partido que son esos retrogradas que dicen sin tú no haces lo que yo digo te expulsamos”, sostuvo.

