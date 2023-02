Comunicador José Rosario aconseja a actuales funcionarios no dormirse en los laureles porque aún no han ganado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Rosario consideró que algunos funcionarios del actual Gobierno creerían que tienen el poder retenido, sin embargo, aseguró que el panorama electoral aún es incierto y hay varios factores que los miembros del oficialista deberían tener en cuenta.

“No deben dormirse en los laureles las autoridades actuales que retienen el poder, en el Partido Revolucionario Moderno hay funcionarios que entienden que ya están ganados, hay otros que andan día por día trabajando política porque si bien es cierto usted es parte de un gabinete ministerial, usted no deja de ser político y debe de hacer lo que tenga que hacer dentro de las buenas costumbres y lo ético para mantenerse en el poder”, expresó.

Rosario emitió sus comentarios junto a los comunicadores Jesús Guerrero y Julio Castro, en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que en el actual sistema de partidos hay un todos contra todos y muchos candidatos a alcalde, regidor y legislador se terminarán yendo de su partido por quien entienden que es el mejor postor.

“También tenemos otro factor, como ha venido esa estampida de alcaldes actuales de otros partidos para no perder su plaza municipal van a optar por alianzas, el hecho de que un 32% de los alcaldes de otros partidos se vayan en una alianza con el PRM no significa que ya ganaron las presidenciales”, sumó.

Asimismo, señaló que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe tener en cuenta que hoy hay un voto inteligente en la República Dominicana, producto de que los malos gobiernos que habrían antecedido a la actual gestión hicieron que la población despertara y estuviera más consciente

“Ahí es mi preocupación con muchos integrantes del gobierno, hay muchos alcaldes que entienden que tienen el poder retenido y no van a dar el mil porciento con miras a retener el poder en un proceso de reelección, y así hay muchísimos que entienden que si vienen alcaldes de otros partidos a aliarse con ellos ya están ganados en la provincia y no, no hay que dejar de trabajar”, insistió.

