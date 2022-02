Comunicador José Gutiérrez dice es un error ocultar información por tener publicidad de una institución”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO- El comunicador santiaguero, José Gutiérrez, expresó este martes que los medios de comunicación deben entender que aunque una empresa o institución se anuncie en sus plataformas, se debe continuar trabajando las denuncias a aunque afecte a la misma.

“Es un error que los medios de comunicación oculten informaciones por tener publicidad de una institución”, dijo Gutiérrez.

Durante una entrevista para El Nuevo Diario, subrayó que “si no trabajas las noticias de esa institución, no estas siendo transparente y la gente no es estúpida, la población lo sabe, vas a perder credibilidad”.

También destacó que en la actualidad la presa tiene un exceso de vulgaridad.

“Es un error entender que lo único que a la gente le gusta es el morbo, porque cuando acostumbras a pegarte con el morbo, siempre tendrás que ser morboso. Tenemos que retornar a la sociedad a la orientación y educación, la audiencia se acostumbra a través de los valores”, sostuvo.

Señaló que en la actualidad en la televisión se les está ofreciendo más oportunidades a los jóvenes en comparación a la radio.

“Ya en Santo Domingo se han dado cuenta que nosotros existimos”, refiriéndose a los talentos de Santiago.

Gutiérrez continuó diciendo que no hay que salir de Santiago para crecer, pero que se debe producir un contenido bueno que incluya informaciones a nivel nacional para contar con la audiencia de todo país.

El locutor resaltó que para iniciar en los medios de comunicación hay que tener vocación, debido a que el retorno económico es lento.

“Es a largo plazo, para tu estar en esto tiene que gustarte, esta tiene que ser tu vocación, no puedes entrar a la comunicación pensando que vas hacer dinero, porque de lo contrario no vas hacer exitoso”, aseguró.

El productor adelantó que no piensa retirarse de los medios de comunicación por la gran satisfacción que siente con el trabajo que realiza.

“Mi rol es informar lo más objetivamente posible, para mi es satisfactorio que la población me informe, por ejemplo, un semáforo tenga la luz dañada y que a los 30 minutos me llamen diciéndome que fue reparada”, ejemplificó.

Al ser cuestionado sobre el trabajo que viene realizando el del gobierno actual, dijo que el problema de los gobernantes es que defienden intereses particulares y realizan campañas ofreciendo cosas, las cuales no pueden controlar.

“Hacen politiquería con cosas que ellos no controlan para luego que están en el poder darse cuenta que las cosas no son tan fáciles como antes las planteaban, a nadie le interesa llevar propuestas en contra de sus intereses, los gobiernos llega allí debiendo favores”, afirmó.

El comunicador reconoce la crisis económica a nivel internacional, pero a la vez explica que la clase baja no comprende los altos precios y los salarios bajos.

“En el caso de este gobierno, yo entiendo que es muy ambicioso, tiene que enfocarse en asuntos más específicos, sabemos que no todos los problemas se van a resolver, pero hay que priorizar, deben dejar de ser teóricos y tener más acciones”, manifestó.

Finalmente considero que el tema del fideicomiso en el país vende la mala imagen, que el gobierno no cuenta con la capacidad para administrar las instituciones públicas y que debido a esto acuden a empresas privadas para el manejo de las mismas.

