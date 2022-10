Comunicador Jesús Guerrero cree Margarita Cedeño podría estar dando señales de que saldrá del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Jesús Guerrero consideró, que tras la derrota que experimentó la ex vicepresidenta de la República en la consulta abierta que realizó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el pasado 16 de agosto, la exaspirante a la nominación presidencial de esa organización partidaria ha estado dando señales de que se va del partido morado.

No obstante, el comunicador sostuvo que la exvicepresidenta de la República no tiene ningún tipo de escenario que no sea “sentarse, masticar y tragar”, porque su momento para dejar la organización partidaria pasó.

“El momento para irse del PLD pasó, debió irse en el 2015 junto con quien la hizo lo que es hoy y sorpresivamente Margarita Cedeño quedó en tercer lugar, no pasó ni la frontera de los 70 mil votos”, expresó Guerrero junto al comunicador José Rosario en el programa “Políticas Públicas en Línea, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También señaló que cuando terminó la consulta, el lunes 17 de octubre, renunció el presidente del PLD en Salcedo, diciendo en su carta que no sería parte de lo mal hecho y además habría jóvenes peledeístas que habrían dicho que se van de la organización como los dirigentes políticos Danilo Paulino y Amaurys Reina.

En ese sentido, estableció que las presuntas intenciones de renuncia de algunos miembros del PLD indicarían que la candidatura del alcalde de Santiago, Abel Martínez, no es totalmente unificadora.

Guerrero puntualizó además, que políticamente no es cercano a ningún miembro del PLD ni tampoco cree en el proyecto político de Abel Martínez, porque para él es un candidato monotemático y pretende hacerle una oposición dentro del marco de la decencia.

