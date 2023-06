Comunicador Huáscar Casado cree Peña Guaba va de “fracaso en fracaso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Huáscar Casado consideró que el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, ha venido los últimos años de “fracaso en fracaso” y sus intenciones de querer crear un frente opositor con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo indicarían que va por el mismo camino.

“José Frank es un buen bailador y debería de seguir en esa rutina porque además también entiendo que le ayuda a su salud. El amigo José Frank tiene unos años que viene de fracaso en fracaso en sus predicciones”, expresó.

Esto fue manifestado por el también analista político al referirse a las recientes declaraciones del presidente del BIS, quien dijo que iniciarán la búsqueda de puntos comunes para crear un frente opositor al Gobierno con diferentes fuerzas políticas del país.

Casado emitió sus comentarios junto a los comunicadores Joan Leyba y Carlos Valentín, en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese orden, reiteró conocer que el Peña Guaba es un buen bailarín y le recomienda que siga haciéndolo, porque ha venido equivocándose en sus predicciones políticas y todo aparenta que lo volverá a hacer si apuesta contra el Gobierno.

Dijo entender que Peña Guaba es un hombre de grandes habilidades y es muy acucioso en el análisis de la estrategia política, sin embargo, considera que algo en él no ha venido caminando bien.

“Algo no anda caminando bien desde una vez que lo sacaron de la Lotería y creo que anduvo por Panamá, yo no sé si se tomó alguna cosa rara en un lugar de esos, pero ya no es el mismo José Frank”, sostuvo.

