Comunicador Graymer Méndez propone desembolso de las AFP de inmediato para mayores de 55 años⠀

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Graymer Méndez propuso este martes que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entreguen lo antes posible el 20% de los recursos generados a los cotizantes que han resultado más afectados por la crisis generada por el coronavirus, en especial aquellas personas de 55 años de edad en adelante, que equivale a unas 98,000 mil afiliados, el 5.6% de los cotizantes, a fin de que puedan reaccionar y hacer frente a esta crisis sanitaria, con facilidades en el acceso a los alimentos y medicamentos, y otras necesidades básicas.⠀

El también candidato a diputado entiende que, según algunos economistas consultados, el desembolso a estos 98 mil afiliados representaría una media entre 140 y 200 mil por persona para un monto total de unos 16 mil 660 millones de pesos. Los cuales, además daría un impulso a la economía de consumo generando un círculo virtuoso en el comercio.⠀

“Lo adecuado, dada las actuales circunstancias, es disponer de inmediato de un 20% de los fondos acumulados, ya que este grupo de afiliados, por su edad avanzada, padecen de situaciones que no pueden esperar”, expresó el comunicador.⠀

Agregó además que, el 79% del Patrimonio del Sistema o RD$ 571,032,135,813 pesos de la Capitalización Individual (CCI), lo más indicado sería segmentarlo de manera escalonadas, es decir, iniciando por los de mayor edad en un primer desembolso y luego en un segundo tramo, a los que han quedado suspendidos en sus empleos. ⠀

Señala que otro apara tomar en cuenta es promover una rebaja de las ganancias que devengan las AFP que, según en un boletín publicado por la Superintendencia de Pensiones, y de la que se hicieron eco algunos medios, a septiembre de 2019, la Administradora de Fondos de Pensiones con mayor rentabilidad (ROE) fue AFP Romana, con 65%, seguido de AFP Crecer con 64%. Mientras, que AFP Siembra obtuvo un 54%; y AFP Popular, un 44%. La estatal AFP Reservas no se quedó muy lejos, un 38% sacados de los dineros que los trabajadores aportan, más los benéficos por rentabilidad de las inversiones de dichos capitales.⠀

Unos de los temas que quizás queden postergado en el debate, y que según Méndez, no se debe permitir, es que una vez desembolsados los fondos que se acuerde entregar a los afiliados, eventualmente, es casi seguro que las AFP planteen que se amplíen el rango de edad para el retiro de los ahorrantes. ⠀

Méndez aclara que desde el período comprendido entre 2005-2015, de acuerdo con el informe estadístico de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el fondo de retiro pertenecientes a los trabajadores ha experimentado un crecimiento promedio anual de un 34.4%, que al inicio se contaba con un patrimonio de RD$23,031.70 millones de pesos y, a finales de 2015 ascendió a RD$367,708.87 millones.

A su vez, afirma que según la Ley 87-01, ese patrimonio nominal de RD$363,142.16 millones pertenecen a los trabajadores dominicanos, de los distintos sectores, del Público Centralizado (SPC), Público Descentralizado (SPD) y del Sector Privado (SP); y que además, de conformidad con la Ley, pertenecen al patrimonio total de esos fondos de pensiones, RD$989.08 millones, como parte de los excesos de rentabilidad real anualizada que constituye el primer mecanismo de resguardo de rentabilidad mínima de los afiliados.⠀

Asimismo, resalta que el informe estadístico correspondiente a diciembre 2019 evidencia un total de 4,133,143 afiliados, de los cuales 1,924,919 representan a los cotizantes; a la vez, muestra un superávit del Patrimonio del Sistema de Pensiones alrededor de RD$ 707,666,437,209 de pesos, en la que la Capitalización Individual del Patrimonio del Sistema representa 556,201,110,121 de pesos, mismos que generaron la suma de RD$ 7,588.08 millones de pesos por la Comisión Complementaria aplicada al exceso de los fondos de pensiones correspondientes a ese año.⠀

