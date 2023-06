Comunicador Felito Rodríguez dice volvieron las tandas de apagones en SDE; cuestiona eficiencia de autoridades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Felito Rodríguez sostuvo este lunes que las tandas de apagones han regresado a Santo Domingo Este, donde los munícipes no podrían utilizar abanicos ni aires acondicionados para combatir el calor sofocante que se ha registrado desde hace semanas en el país.

En ese tenor, el también dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuestionó la eficiencia de la actual gestión de la Empresa Distribuidora del Este (EDEESTE), encabezada por Andrés Julio Portes, quien dijo que no ha dado la cara en esta situación.

“El presidente de la República tiene ahí un muchacho de Samaná, apellido Raposo, que es un excelente técnico, el propio Ramón Cruz es excelente técnico para manejar esta institución. Él en esta ola de apagones que hay no da la cara, no hay un comunicado, no dicen cuando van a tumbar un circuito en un área específica”, cuestionó.

Rodríguez emitió sus comentarios junto al comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Imagínese usted una persona que va a trabajar por la mañana y que le tumben la energía eléctrica a las12: 00 de la madrugada, cómo se levanta con este calor, una persona que paga su energía eléctrica, que tiene aire o que tiene abanico y este señor no dice esta boca es mía”, expuso.

El comunicador consideró que lo más conveniente para los munícipes de Santo Domingo Este en este sentido es que se continúe el sistema de energía prepago que se empezó en el último gobierno del expresidente Danilo Medina.

“Ellos salen, dan sus declaraciones y le faltan el respeto a los ciudadanos, al que paga su energía eléctrica; yo no voy a hacer llamado a nadie, pongan el circuito que pusieron los gobiernos de Danilo en los sectores populosos, ese plan deben continuarlo en los barrios más populosos”, expresó.

