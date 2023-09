Comunicador felicita a Lidi Kiaty por hacer de su campaña una herramienta para promover la inclusión   

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ángel Paulino felicitó a la precandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Liddy Kiaty, por llevar la inclusión a la campaña electoral, con el firme objetivo de que todas las personas tengan participación en la política.

A través de un audiovisual, el pasado 23 de septiembre, día en que los países deben afianzar su compromiso con proteger la identidad lingüística, la aspirante a representar la Romana en el Congreso, se comprometió a trabajar para que exista una comunicación inclusiva en República Dominicana.

Durante la celebración del Día Internacional de la Lengua de Señas, Kiaty se dirigió a la sociedad dominicana a través de las redes sociales, con un mensaje de dos vías, con el objetivo de fomentar la lengua de señas como parte del paisaje lingüístico del país.

En ese sentido, Paulino aplaudió que existan políticos como Kiaty, interesados en que las campañas electorales no solo sean una herramienta para conquistar el voto de los ciudadanos de forma convencional o destinada a un público específico, sino en que también puede servir para erradicar la discriminación y perpetuar la consecución de la igualdad efectiva.

“A mí me encantó, porque haya que incluir, no excluir, mientras más abrimos el abanico puede echarnos fresco a todos, no cerremos las puertas, vamos a expandirlas, vamos a comunicarnos de las diferentes formas, pero vamos a comunicarnos para bien”, expuso.

Paulino externó sus valoraciones durante la conducción del programa “Agenda Ciudadana”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).