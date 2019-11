Comunicador exhorta a mujeres de RD cargar en cartera revolver o sevillana para protegerse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y analista político, Manuel Cruz, exhortó a las mujeres dominicanas a cargar en sus carteras un revolver o una sevillana para protegerse de los hombres que se dan a la tarea de agredir mujeres hasta matarlas.

“Está bueno de que las mujeres estén pasando esto, las mujeres que tengan la posibilidad de comprar un revolver calibre 22 o una sevillana y meterlo en su cartera que lo compren y no esperen que el Estado vaya a asistirle, porque no las está asistiendo”, sostuvo el profesor universitario en su acostumbrado comentario en El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Cruz instó a las féminas a que si algún hombre se atreve a maltratarlas, no esperar que lleguen las autoridades para protegerlas y las alentó a darle un tiro o una puñalada, en lo que llegan los organismos correspondientes de velar por su seguridad.

“Un maldito que las maltrate a ustedes, si ustedes pueden apuñalarlo, apuñálelo, si usted puede darle un tiro con un revolver 22, dele el tiro, que es preferible de que usted caiga presa a que usted pierda la vida, es preferible que usted lo mate a él, a que él quiera matarla a usted y sus hijos, como ha pasado”, precisó el abogado con alto grado de indignación.

El catedrático universitario consideró que “esas campañitas” que realiza el Ministerio Público no sirven para nada y dijo que está comprobado que lo único que hacen las ordenes de alejamiento que entrega el poder judicial es alterar el movimiento volitivo, que los lleva a actuar en consecuencia.

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 27:40

Cruz reiteró que “la que pueda comprarse una sevillana que se la compre y la que pueda comprarse un revolver 22 que lo compre y si tienen que salir a defenderse ustedes mismas y empezar a cortar penes y engancharlo en los cordeles, engánchelos, que está bueno ya de estos abusos”.

