Comunicador estima es una “mentira descarada” hablar de transporte estudiantil gratuito en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Pedro Vicioso estimó que es una “mentira descarada” hablar de la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Escolar que brinde servicio de manera gratuita a los dos millones de estudiantes que componen la educación pública en República Dominicana.

“Hablar de transportar de forma gratuita a dos millones de estudiantes que tiene el sistema educativo público, es hacer una promesa no solo al aire, no solo al vació, sino mentirle al pueblo dominicano. La logística, coordinación, entre otros temas que, para usted hablar de un transporte gratuito para el total de la escolaridad dominicana es mentirle descaradamente al pueblo dominicano”, reiteró.

Manifestó que para movilizar la población estudiantil existente en el país, se requiere que al menos 66, 000 autobuses con capacidad para treinta personas, recorran el territorio nacional cada día.

“Con sesenta y seis mil autobuses estaríamos hablando de cuatro millones de pesos cada uno, más de doscientos mil millones de pesos, y lo que implicaría esto sería crear un viceministerio para el transporte escolar, además de los gastos que implicaría el combustible”, indicó.

Vicioso externó estas declaraciones junto al abogado Vladimir Bencosme mientras conducían el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, pronunció que esta medida, “implica mayor precisión y presupuesto que otros programas que se han implementado en el sector educativo”; por lo que enfatizó que, no cree que el Estado dominicano tenga la capacidad de garantizar el funcionamiento de esta iniciativa cuando el almuerzo de los estudiantes todavía sigue siendo un tema de debate.

“Yo no quisiera estar en los zapatos del Ministerio de Educación, el momento en que se anunció el tema este del transporte escolar, lo que habrá pasado por la cabeza del ministro, me magino que caramba de donde van a salir esos recursos, quien va a coordinar este tema, porque con los temas que manejo yo me estoy volviendo loco”, narró.

A través del decreto 616-22, publicado el pasado lunes, el presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio de Educación (Minerd), accionar para que se pueda implementar el Sistema de Movilidad Escolar en la República Dominicana, como una forma de velar porque se facilite el acceso a la educación a todas las personas que forman parte del Estado.

