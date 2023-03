Comunicador Elvin Castillo asegura presidente ADP incumplió acuerdo por difamación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Elvin Castillo, coordinador del espacio matutino «El Rumbo de la Mañana», decidió hacer público nuevamente el caso por difamación que llevaba contra el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, ante el incumplimiento del acuerdo por parte del dirigente gremial.

Elvin Castillo, dijo el lunes en un programa radial de la emisora Rumba 98.5 que se había acordado con Hidalgo retirar la querella para que éste realizara el pago de 800 mil pesos y pidiera una disculpa pública por la vía de Twitter, la misma red social utilizada para difamarlo. Sin embargo, el presidente del gremio magisterial no ha cumplido con disculparse, a pesar del intento de conciliación por los comunicadores Eury Cabral y Julio Martínez Pozo.

“El lío que tuve yo con el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, él cree que yo he dejado eso así, yo lo sometí ante el PGR (Procuraduría General de la República) porque me difamo. Fuimos a las audiencias de conciliación porque después desde que sus abogados le explicaron que había metido los dos pies en solo zapato andaba bajitico y le dije que no me interesa que me dé ni un centavo, pero tiene que hacer unos tuits desagraviándome por las mismas redes que usted me difamó», explicó Castillo.

El comunicador detalló que Hidalgo aceptó llegar a un acuerdo publicando los tuits disculpándose, sin embargo, luego de cinco meses no lo había hecho y el abogado defensor, Rafael Ariza, le solicitó que para resarcir el daño, además de la disculpa pública, debía pagar dos millones de pesos, que luego se le dejaron en 800 mil, pero el veterano gremialista y diputado no cumplió con postear los tuits.

“Yo le dije a mi abogado que al final a mí no me interesa el dinero, pero los costos legales tiene que pagarlo Hidalgo y poner el tuit, porque a mí lo que me interesa es el tuit para que el resarza y todo el mundo vea lo que él dijo y lo que él es”, enfatizó.

Castillo agregó que “Lo he considerado porque es el presidente de un gremio importante, le mande a Eury otra vez y Ariza el abogado lo ha llamado 300 veces y dice que sí que él va a hacer el tuit y nunca lo ha hecho».

Se recuerda que el lunes 28 de marzo del 2022, el presidente de la ADP posteó en sus cuentas de redes sociales una información alegando que Castillo había atacado en un comentario a la ADP supuestamente por ser empleado del Estado y afirmó que el comunicador devengaba $80,000 pesos y que por eso se había convertido en una “Bocina del Cambio”, incluso publicó una nómina antigua de los Comedores Económicos haciendo entender que era reciente.

Castillo afirmó que decidió volver a tratar el tema en público, ante el incumplimiento abusivo del acuerdo pactado, por parte del señor Hidalgo.

