Comunicador dice razones de salud y “berenjenal” del PRM estarían frenando reelección de Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Una fuente le habría revelado al comunicador y político Vladímir Henríquez Pérez que, por razones de salud y el “berenjenal” que existe dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente Luis Abinader no se repostulará.

“Tengo informaciones de que la familia Abinader está presionando para que el presidente no se repostule, mucha gente me dirá: tú eres loco, el presidente está en campaña, pero oiga lo que le estoy diciendo, hay una gran posibilidad de que el presidente de la República no se repostule”, expuso.

Aunque es poco común que en República Dominicana un mandatario no pida cuatro años más, Henríquez Pérez acentuó que el presidente Abinader estaría cargando con mucho estrés y el clima dentro de su partido no es el más favorable.

“Prácticamente, la boleta del Distrito Nacional del PRM, está destruida, Hipólito no quiere que su hija sea la candidata a alcaldesa, quiere que sea la vicepresidenta, Luis no está en eso, por los compromisos que tiene y ahí no se sabe qué pasa”, expuso.

El comunicador expuso sus consideraciones en el programa “Políticas Nuevas”, el cual conduce junto al abogado Leonardo Suero, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Asimismo, aseguró que la imagen de la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, está por el suelo, luego de quedarse atrapada en el discurso de que todos los peledeistas eran ladrones y que el país no podía endeudarse, pero ahora no dice una sola palabra, pese a que el pueblo la está esperando.

El comunicador indicó que las actuaciones del alcalde Manuel Jiménez tienen a medio partido de gobierno en su contra, y esto pone «en veremos» la boleta electoral de Santo Domingo Norte.

En ese orden, comentó que al analizar las boletas del Partido Revolucionario Moderno pudo notar que quienes encabezan los puntos fuertes están atravesando por diversas situaciones y eso ha colocado las aspiraciones reeleccionistas del presidente en un dilema.

