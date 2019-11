Comunicador dice que para afianzar turismo en RD hay que desarrollar políticas de seguridad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y analista político, ingeniero Aneudy Ramírez, aseguró que para afianzar el turismo en República Dominicana el Estado debe desarrollar políticas de seguridad ciudadana que lleve confianza a quienes deciden venir al país a vacacionar.

“Si es para fomentar el turismo en República Dominicana, el Estado debe enfocarse en desarrollar una política de seguridad ciudadana, porque si el turista que viene a visitar la primera Zona Colonial del mundo se encuentra con comentarios negativos hay que trabajar en ese aspecto”, sostuvo el analista político en El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Ramírez sostuvo que la mayoría de los hoteles del país les venden a los turistas un paquete de todo incluido que lamentablemente no abarca la ciudad capital y se limita solamente a puntos específicos, que se encuentran en un porcentaje alto en el interior del país.

El ingeniero manifestó que “les venden Punta Cana, Sosúa, Casa de Campo, pero no le venden La Romana, la capital, no le vende el pueblo, con tantas zonas y cosas que ver en el pueblo, no le vende Higüey, con tantas cosas que conocer de Higüey, no le venden Santo Domingo”.

El analista político consideró que un extranjero que viene a Punta Cana debe venir a conocer la ciudad dominicana y sus monumentos acompañados de la historia precolombina, colonial y las gestas históricas que ha vivido el país en la etapa republicana.

Ramírez sostuvo que el préstamo que se ha aprobado para la segunda etapa del remozamiento de la Zona Colonial debe llevar el objetivo de que esta área de la capital sea un verdadero atractivo para los turistas que visitan el país.

“Estamos cogiendo un préstamo de 90 millones de dólares para una sola cosa, invertirlo en la Zona Colonial que está lleno de mendigos, ladrones, carteristas y muchos extranjeros, ilegales haitianos vendiendo en la misma zona, muchos tecatos, huele cemento frente a los comercios espantando a los turistas en las narices de las autoridades”, añadió el comunicador.

