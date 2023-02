Comunicador dice “la justa” lucha de médicos pierde validez al sacrificar salud y bolsillo de la gente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Miguel Sandoval estimó que es momento de que el Estado sirva de árbitro en la lucha de los médicos contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), porque bajo ninguna circunstancia un reclamo sectorial debe interponerse ante la calma, la tranquilidad y el bienestar de un pueblo.

Aunque reconoció que es justo el reclamo realizado por los galenos, Sandoval consideró que esta lucha perdió validez desde que empezó a sacrificar el bolsillo y la salud de las personas.

“Sabemos lo sensible que es el rol del médico ante cualquier pueblo, prácticamente la salud es lo que sustenta todo en esta tierra. Ahora bien, nunca, bajo ninguna circunstancia, un reclamo social ni sectorial debe interponerse ante la calma, la tranquilidad y el bienestar de un pueblo”, expresó.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el profesional de la comunicación indicó que hablar de un paro en un sector tan crucial y tan sensible como la medicina, cuando el país apenas se está restableciendo, es algo para lo que la ciudadanía no está preparada.

En ese sentido, el periodista Enrique Mota aportó que el Gobierno parece ser un espectador de esta situación que tiene en vilo a la sociedad dominicana y que ha destapado las falencias de la Ley de Seguridad Social y las injusticias del sistema.

“Hay una comisión de la seguridad social que no ha actuado con la responsabilidad que debe tener un organismo de esa naturaleza, porque es muy cuesta arriba para la población tener que enfrentar una situación en la que usted no pueda ser asistido, ahora vamos a ponernos del otro lado, no justo para los médicos”, indicó.

