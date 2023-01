Comunicador dice Gobierno se ha “agenciado” de empresarios y por eso base del PRM no ha sido atendida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Moisés Ruiz lamentó que miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hayan llamado a funcionarios de la presente administración a retomar el tema de los nombramientos para los compañeros de las bases, lo que a su juicio se ha tardado porque el Gobierno del cambio se ha “agenciado” de empresarios.

“Cuando yo soy un empresario no conozco la base, a mí no me importa, no me interesa resolverle un problema, yo estoy acostumbrado a venir y llamar a una persona que a mí me convenga para venir a ocupar un puesto, no una persona que le convenga al partido”, sostuvo.

El comunicador sostuvo sus planteamientos a raíz de que la semana pasada el regidor del PRM por el municipio de Los Alcarrizos, Luis Vallejo, acompañado de algunos compañeros del oficialista, exigió a los funcionarios de distintas instituciones del Gobierno retomar el tema pendiente este nuevo año 2023.

Ruiz emitió sus comentarios en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Consideró que si el PRM quiere volver a gobernar los destinos del país después de las elecciones del 2024 debe revisar que se empiece a colocar en el tren gubernamental a las personas que le ayudaron a obtener el poder.

“Al Gobierno no le conviene que sus bases tengan garantía de un empleo, eso es algo que deben revisar y le hago un llamado al presidente”, manifestó.

Leer noticia relacionada:https://elnuevodiario.com.do/regidor-llama-a-retomar-nombramientos-para-companeros-de-las-bases-prm/

Relacionado