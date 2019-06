Comunicador dice autoridades han sido irresponsables en tema de la delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político e ingeniero Aneudy Ramírez dijo que las autoridades dominicanas han sido irresponsables al momento de pronunciarse en contra de la delincuencia en el país.

En su participación acostumbrada para el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma El Nuevo Diario TV, Ramírez indicó que “las autoridades han sido irresponsables al momento de pronunciarse en contra de la delincuencia, todas las autoridades dominicanas, Procuraduría, la Policía, ministro de Interior y Policía dicen que todo está bien, ustedes se han fijado en esa vaina”.

Hablando sobre el caso sucedido con el exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz, el comunicador afirmó que en los actuales momentos el país está recibiendo una embestida al tiempo de precisar que el caso del pelotero fue el agua que reboso la copa, por la irresponsabilidad de las autoridades.

Aseguró que con este caso la República Dominicana se encuentra en el ojo de huracán, el cual se le suma a otros hechos de ciudadanos norteamericanos que han sido víctimas de la delincuencia o de un error en suelo dominicano.

Sostuvo que no es posible que el dominicano no quiera salir y que una persona no pueda sentarse al aire libre en un lugar seguro por temor a ser atracado.

“Aquí tenemos que andar blindados, eso es lo único que nos han dejado las autoridades, porque ya la delincuencia no respeta a nadie, no respeta autoridad, hay que ponerle un alto a lo que está pasando en República Dominicana”, insistió Ramírez.

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 5:00

Manifestó que hay que ponerle un paro a lo que está pasando en el país, e invitó a las autoridades a dejar de estar hablando sandeces en los medios de comunicación con una arrogancia de que todo está bien.

Anuncios

Relacionado