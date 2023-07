Comunicador considera Pedidos Ya es responsable de comportamiento vandálico de sus deliverys

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a que calificó como un acto vandálico la forma en que protestó un conglomerado de repartidores de Pedidos Ya, alegando que están recibiendo un pago inferior al pactado, el analista político, Luis Ramírez, consideró que no es malo que la compañía presencie un poco del desorden que al que es sometida la ciudadanía por sus colaboradores.

“Las instalaciones de esta empresa fueron vandalizadas y lo digo textualmente, porque los actos vandálicos no se pueden disfrazar. Nosotros tenemos el mal hábito de pretender que las acciones que hacen los que nosotros entendemos que son abusados son excusables, pero no, son acciones vandálicas”, comentó.

En ese sentido, externó su deseo de que la compañía uruguaya con presencia en República Dominicana cumpla con su palabra y tome acciones legales contra sus colaboradores; sin embargo, dijo que las cosas nunca son en una sola dirección y Pedido Ya es el único responsable del comportamiento irracional de sus deliverys.

Argumentó que las empresas de mensajería se han hecho de la vista gorda ante el desorden y el estrés al que sus colaboradores someten a la población.

“Ellos han sido indiferentes cuando ellos tienen los mecanismos para controlar eso, han sido indiferentes a la hora de contrastar cualquier carajo para mandárselo a la casa a uno y como eso solo les genera dinero a las plataformas de mensajería, no les ha importado”, expuso.

Ramírez emitió sus valoraciones durante la conducción del programa “Aquí se Dijo” que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

