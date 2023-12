Comunicador considera «ilegal» Digeset remolque vehículo obstaculizó ambulancia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comentarista automotriz Pedro Jiménez consideró que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), actuó de forma «ilegal» al incautar el Honda Civic denunciado en las redes sociales por no ceder el paso a una ambulancia en la avenida John F. Kennedy.

Aunque claro que no se opone a la acción tomada por el órgano fiscalizador, Jiménez expuso que “el vehículo no tiene responsabilidad; por lo tanto, no debe ser incautado”.

“En primer lugar, si hubiese sido encontrado en flagrante delito; es decir, en el momento en que estaba obstaculizando y no permitía, estaba totalmente detenido, ahí si la Digeset, esa es la única circunstancia en que la Digeset podía retener el vehículo”, detalló.

Sin embargo, aplaudió que las autoridades hayan remolcado el vehículo, ya que constituye una lección para los ciudadanos que incurren en este tipo de violaciones que pone en peligro la vida de otros ciudadanos.

“Sabemos cómo funcionan las cosas aquí en República Dominicana, eso llevaba una multa como la que se le puso, de dos salarios mínimos como lo establece la ley para que él lo pagara por el hecho de incurrir en este tipo de violación”, comentó.

“¡Se dio un ejemplo!, y yo le puedo decir con causa, porque me vivo desplazando un día completo por diversos temas de trabajo, que hubo un cambio ciertamente, yo desde que veo una ambulancia, unos bomberos y a la policía, yo le doy su espacio”, indicó.

Jiménez realizó estas declaraciones en el programa “Con el Tanque Full”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.