Comunicador considera Andrés Cueto «vive en una nube idílica» que no percibe los apagones  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Abel Ureña aseguró que el gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Andrés Cueto, “vive en Japón o en una nube idílica” que no se da cuenta de que los apagones están azotando a la población dominicana.

Pese a las denuncias por las largas horas de suspensión del servicio eléctrico que afectan a los ciudadanos en diversos puntos del país, Cueto afirmó que en República Dominicana no hay apagones, porque quienes los producían eran los peledeístas, declaraciones que fueron rechazadas por el comunicador.

Ureña también manifestó que no es justo que las autoridades quieran atribuir los apagones a que las líneas eléctricas están estresadas debido al calor, porque en épocas pasadas había mejor distribución del servicio y el clima dominicano no había cambiado.

“Lo que yo no puedo entender es cómo en todo este tiempo no se prepararon para un verano que se sabía de antemano, que iba a ser caluroso y nosotros nunca hemos vivido en una atmósfera fría, nuestro país es cálido y sabemos que los veranos siempre han sido calurosos, no sé si en otras épocas donde la energía eléctrica era más constante se vivía en Alaska o en algún país frío” expuso.

“Realmente no entiendo las excusas de las autoridades cuando sabemos que a la energía eléctrica se le debe prestar atención 1 A”, pronunció durante la conducción del programa “Agenda Ciudadana”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Para Ureña es incomprensible que con menos horas de energía, las facturas eléctricas reflejan un mayor consumo.

“Todavía no entendemos cómo es posible que con una tanda tan grande de apagones la energía eléctrica le esté llegando tan cara a la población, es cierto que ha habido aumentos, que hubo un 9% que se aumentó a la tarifa eléctrica, pero el problema es que con la tanda de apagones que está dando tú nunca ves reflejado en la factura eléctrica que haya una disminución del consumo”, narró.