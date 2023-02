Comunicador advierte no entregar obras en plazo prometido está haciendo quedar mal al presidente Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Fernando Arturo Santana consideró que la actual gestión se ha involucrado en una cantidad tan inmensa de obras que está dificultado concluir los trabajos y entregarlos en el tiempo prometido, lo que a su juicio está haciendo quedar mal al presidente Luis Abinader.

En tal sentido, señaló que los trabajos de construcción del Teleférico de Los Alcarrizos se iniciaron en los primeros meses del año 2021 y se prometió entregar en diciembre del 2022, sin embargo, la obra hoy se encuentra hoy cerca de un 70 por ciento de ejecución.

“Obras Públicas debe ser la veedora, la administradora de esa construcción, se prometió para diciembre y aún no está concluida, esto hace daño al presidente no se le puede hacer quedar mal, si dijo una fecha cronometrado por arquitectos, por especialistas en cálculos de tiempo y de construcción, entonces no podemos hacer quedar mal al presidente”, cuestionó.

Santana emitió sus comentarios en el programa “En el Foco”, producido por el comunicador Holi Matos y transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Así está en el kilómetro 22 de la autopista Duarte en la Guayiga, un año más tiene la colocación de tubos de desagües porque se acumulaba mucha agua cuando llovía, pero un año señores y aunque había que hacer un gran trabajo, pero ha habido el tiempo suficiente, somos dichosos que ahí no ha ocurrido una desgracia”, sumó.

Consideró que sería mejor que el Gobierno inicie menos construcciones al mismo tiempo para que logre cumplir al pueblo dominicano con los plazos de entrega que promete.

“Es mejor menos obras y que se vayan completando y cuando se complete una se inicia la otra y no intervenir el país entero con tapones por todas partes, con vías obstaculizadas que provocan accidentes por no planificar”, expresó.

