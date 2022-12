Comunicador advierte a electores cuidarse de elegir en el 2024 “propagadores de antivalores” que incursionan en política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A menos de un año de iniciar la precampaña electoral que comienza formalmente en República Dominicana el domingo 2 de julio de 2023, según la resolución número 28/202 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), el comunicador José Rosario advirtió a los electores cuidarse de elegir en las próximas elecciones personas que incursionan en la política para llegar al poder y promover una agenda de antivalores.

Sostuvo que tales personas sangrarían el sistema político tradicional para decir que son el factor diferenciador, pero primero lo utilizan para subir como lo habría hecho el expresidente de Perú, Pedro Castillo.

“Tenemos que saber muy bien a quién elegimos y no solo estoy hablando de esas nuevas figuras políticas que son parte de la agenda LGBTQIA+, sino también los de las provincias, esos políticos tradicionales que históricamente, debido a ese gran karma que tenemos que del voto preferencial, no gana el que tenga más vocación de servir, ni el que tenga más preparación”, manifestó.

Rosario emitió sus comentarios junto a los comunicadores Jesús Guerrero y Julio Castro, en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Manifestó que esas personas, además de distorsionar los valores correctos que tratan de inculcar muchos padres en el país, se desconectan de la política y no harían nada a favor de quienes los eligieron.

“Yo quiero que alguien me diga por ejemplo de estos jóvenes, José Horacio y Mario Sosa, ¿Qué tienen ellos, un factor diferenciador de los políticos de la sombra, porque todo ha sido a través de un arribismo político?”, yo no he visto que ese José Horacio haya llevado un proyecto de ley sensato al Congreso”, sostuvo.

