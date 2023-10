Comunicador aclara trabajo insuficiente no favoreció a precandidatos de FP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Bernabé Cruz, aclaró que muchos de los precandidatos a diputados que no resultaron electos en las encuestas internas de la Fuerza del Pueblo, no trabajaron lo suficiente por sus aspiraciones.

“Yo quiero aclarar algunas cosas porque queremos ser coherentes, yo no me opongo a que nadie reclame un derecho al que entiende está investido, pero hay que ser prudente y hay que tener sentido común, pero no denunciar por denunciar”, dijo Cruz.

El comunicador expresó sus opiniones sobre este importante tema, al participar en el programa que conduce “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“De inmediato algunos candidatos denunciaron que se había cometido una pifia, que se habían vulnerado sus derechos y que se le había lesionado, porque las encuestas reflejan los datos que manejan.

En ese sentido, señaló que varios candidatos a diputados, específicamente de la circunscripción #1 del Distrito Nacional, denunciaron sus inquietudes a través de los diferentes medios de comunicación.

Agregó que hay que deponer actitudes que realmente van en contra de la Fuerza del Pueblo, al no entender que no resultaron electo en las encuestas que la dirección del partido instruyó realizar.