Cómplices del secuestro de las naciones

Estuve escuchando en el día de hoy una presentación que estuvo haciendo el presidente del instituto Juan de Mariana, en su nueva plataforma digital. Tenía como invitado al especialista Lorenzo Ramírez, quien se refería a sus impresiones sobre el foro económico mundial en Davos. Este instituto es una entidad radicada en España, que promueve un pensamiento liberal, propio de los postulados de la nueva derecha, y que normalmente hace planteamientos serios analizando los temas de mayor impacto mundial, sobre todo los económicos, dando participación a líderes de opinión de característica internacional y abordando temas de impacto global.

Queremos tomar como punto de partida estas informaciones compartidas por Lorenzo en esta plataforma, no para realizar una crítica a su contenido, tampoco para exponer el 100% de lo dicho, sino para dar reforzar y entender mejor, algunos temas que venimos localmente comentando que parecen cobrar sentido con estas explicaciones.

Con los planteamientos hechos en esta presentación, recordamos algunas ideas expuestas en la pasada campaña política el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, cuando quedó sobre el tapete lo que este denunciaba posturas contra de la libertad y la democracia, que a su entender representaban en aquel momento el estado profundo. La idea de Trump era el argumento que acuñó luego la nueva derecha, al identificar como su rival más fuerte enemigo de las naciones, los planteamientos y pretensiones atribuidas al globalismo.

Ya se hablaba de los patriotas contra los globalistas. Se comenzaban a desmenuzar las diferentes formas de nacionalismo. Así como la adjudicación de todo lo malo y depravado a un neo marxismo y el surgimiento de la contra natural, la nueva derecha y la puesta en boga de los criterios de la batalla cultural.

A esto solo le falto, las actividades denunciadas por John Perkins en su libro el Sicario Económico, y que indican el objetivo obligar al endeudamiento a países y luego presentar factura, cobrando una deuda ya impagable, con sus recursos naturales valorados a precio de vaca muerta. Y para ello, según Perkins usando a los denominados Chacales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos multilaterales.

Esto sumados a los otros detalles inferidos del pensamiento compartido de Davos, cerraría el circulo para completar lo que hemos denominado Cómplices del Secuestro de las Naciones.

Pero volviendo a la presentación vista hoy, se refrescaron algunos planteamientos que refuerzan las ideas neoliberales y se hizo una crítica a los intereses que se representan en Davos y a los tres principales puntos tratados en esta última sesión llevada a cabo recientemente: Cambio climático, Inteligencia Artificial y las Fakes News.

Y se abordo la crítica de la nueva derecha a los principales planteamientos que se atribuyen al globalismo, que implican: la no existencia de fronteras, por lo que la perdida de soberanías, limites territoriales, estarían en riesgo. Pero en adición a esto, la promoción de ideas en apoyo al aborto, la eugenesia, la adopción de los anti valores de la postmodernidad, el combate a los principios de la fe cristiana, el apego a los objetivos de desarrollo sostenibles y la agenda 2030, los postulados maltusianos de control poblacional y el control total cada vez mayor del Estado y de las multinacionales a nivel global.

El enemigo de la humanidad nuevamente queda develado y asociado de forma indisoluble a las imposiciones de la ONU y su línea globalista y la colaboración malsana y manipuladora de los gobiernos genoflexos.

Un punto que más llamó nuestra atención, es que la ambición de poder de las empresas más ricas del planeta y que pertenecen al círculo que mueve y representa Davos, han ido mucho mas allá que al dominio del mercado de los giros de negocios que representan, tratándose mas bien, de un secuestro de la globalización. Puntualizando contra esto que se define como un neo socialismo, que no han fracasado realmente los principios neo clásicos, neoliberales, y que por el contrario resultan en el fondo positivos y por ende se refuerzan los objetivos de la nueva derecha.

Este secuestro de la globalización planteado, se verifica en la decisión compartida en Davos de un creciente control estatal, en combinación con los intereses multinacionales y que pretenden tener un control de todo.

De ahí, que las mismas fakes news denunciadas en el último Foro Económico Mundial, constituyen parte de su interés, para lograr el control de la información mundial, que la humanidad sea una marioneta de esos titiriteros de Davos, corriente a la que los países y lideres participantes se suman y ya comienzan a tomar medidas locales.

Teniendo presente estas vinculaciones, no dejarían de ser parte de un teatro y una real hipocresía, o un montaje barato, la defensa que en teoría se hace de las libertades fundamentales y sobre todo, la libertad de prensa, cuando en el fondo los lineamientos de Davos están literalmente representadnos en cada gobierno miembro de la ONU o participante en al Foro Económico Mundial.

Así mismo está la promoción abierta de la inteligencia artificial y la necesidad de que se tengan controles para su acceso, de manera tal que la ventaja competitiva y comparativa que se logre con su uso, se mantenga bajo el control de los que obligatoriamente crecen, mientras los demás, comienzan a desaparecer en su ambiente competitivo. Aquí se vuelve a plantear la idea del oligopolio de las grandes multinacionales y su confraternidad con un estado cada día más grande y dictatorial.

Al parecer, estas explicaciones de ser ciertas, colocan en una franca desventaja competitiva a la gran mayoría, que empobrece, mientras se va dotando al poder político de mayor control y poder compartido con las grandes corporaciones y para ello, la necesidad de la imposición de leyes, que aunque sean arbitrarias, aseguran los intereses representados y una permanencia en el poder político a todas luces con visos de despotismo.

Cuando vimos estas explicaciones, cuya ponencia fue compartida en la última semana, y lo comparamos con lo que estamos viviendo en la República Dominicana, con la insistencia de las reformas y la agenda 2030 y en la última semana, con el tema que aun se discute, la ley del DNI, la necesidad de modificar el código de trabajo, el piloto de la Semana Laboral Reducida, comprendemos que el análisis que habíamos hecho, donde subrayábamos la Trampa de la nueva destrucción creativa que usaría a la humanidad en conejillos de indias, cobra aun más relevancia.

En ese artículo co-relacionamos la inteligencia artificial, el teletrabajo y la reducción de la semana laboral y al final del escrito, con la misma necesidad de control de información (la fake news planteadas en davos) y la ley del Calié, del DNI. Pero lo más relevante de todo esto, es el espíritu de la dictadura preferiblemente favorecido en Davos para garantizar el logro de sus objetivos más preciados. Y junto a los Chacales del sicariato económico subrayado por Perkins, cerrar el círculo para El Secuestro de las Naciones.

Ya muchos países de Europa, han comenzado a proponer leyes laborales, para reducir la semana y las horas semanales, para reglamentar el Teletrabajo y no es un secreto lo de la inteligencia artificial y su impacto en el empleo, y por otro lado, en muchos países se ven los temas relacionados con la inclemencia del tiempo.

Aunque ese otro punto, cambio climático, de repente podría estar siendo manipulado como se ha analizado en entregas anteriores con el proyecto H.A.A.R.P. y su impacto en el comportamiento de huracanes y terremotos. Es decir, que los tres temas abordados en Davos en esta última sesión, prácticamente se relaciona a las iniciativas que múltiples naciones comienzan a tomarse, en consonancia con la agenda globalista.

Pero regresando al ambiente local, en momentos donde se mantiene el peligro fronterizo, las aspiraciones globalistas de fusión, y el forcejeo incomprendido de una ley que retrotrae las conductas de la Satrapía y los Esbirros Trujillistas, el piloto de la Semana Laboral Reducida, más sendos procesos electorales que están uno a 30 días y otro a cuatro meses, el pensar e intentar discernir todo este embrollo nos invita y nos reta.

Por con todos estos temas comentados, es preocupante que la visión de estado, sea guardada como secreto, por los que aspiran a dirigir la nación a partir del próximo agosto del presente año, ninguno de los aspirantes todavía muestran las garras de su oferta electoral, de forma precisa y detallada y todo se circunscribe a la fragilidad y a los errores o corrupciones o incompetencias de los que han gobernado y de los que gobiernan.

Hoy recibí una llamada telefónica a mi celular y me preguntaba el interlocutor, si podía contar o prometer el voto a un candidato especifico. No sé si mi respuesta fue la adecuada, pero con los temas que discutimos en la actualidad relacionada con el intento de satrapía, que no se aleja de ese secuestro planteado a nivel global por las pretensiones de Davos, preferí indicar que esa decisión, era un ejercicio secreto y con humor exprese: “ojala yo pudiera votar 10 veces en estas elecciones”.

Precisamente en la madrugada de hoy, leí un capitulo de un libro cuyo tema central es la integridad, el libro se titula: El Poder de la Integridad. Y al profundizar en algunas de sus características, me detuve en unos principios que me invitaron a cuestionarme.

Estos principios hablaban de la necesidad de darle más importancia al pensar que al sentir. Lo que me trajo el cuadro comparativo que se plantea en el libro Postmodernidad: y se ven las sustituciones actuales de la Ética por Estética, del Ser por el Tener, para citar algunos ejemplos.

Pero siguiendo con el planteamiento de este capítulo sobre la integridad, donde es más importante pensar que sentir, se exploran aspectos fundamentales. Siendo el discernimiento algo vital, para siempre elegir lo mejor entre lo bueno y no conformarnos con el status quo en ninguna de las aéreas de nuestras vidas. Además, que las convicciones sean basadas en la verdad, invitando al lector a ser obediente a esa verdad, a esa convicción, siendo genuinos y auténticos, sin dobleces, en todas las áreas de la vida.

Esto echaría por tierra la falsa creencia de que el amor es ciego, y por ello, deja por fuera el fanatismo, invita a la reflexión, al actuar apegados a principios. Distinguiendo entre lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso y aplicando la verdad en los momentos adecuados de la vida. Además permitiría no solo ser genuinos y auténticos, sino a tener celo y apego por la verdad pero con conocimiento de causa, entusiasmo por una causa pero con inteligencia, y hasta ser apasionados pero con dominio de las cosas.

Pero en la selva política en la que vivimos, con una oferta electoral inexistente, con intereses representados que no son conocidos por la mayoría del pueblo, con el desprestigio institucional que ha explotado y que ha desbordado toda lógica y conveniencia, nos acompaña un sentimiento legítimo de parálisis ante un nuevo proceso electoral. Lo ideal sería, el poder tener el discernimiento para elegir entre los buenos al mejor. Pero nuestra pragmática política nos vuelve a presentar la mecánica de elegir a los menos malos.

Esto representa una antítesis total del planteamiento de los que filosóficamente aman y buscan la verdad y de los que defienden el camino correcto. Tal vez este proceso electoral sea para mí el más grande reto, en mi participación democrática desde los 18 años hasta la fecha.

Tocar el tema de manera muy superficial de lo que este concepto del Secuestro de la Globalización significa, y conociendo que ya hace rato en nuestro país se ha secuestrado la democracia, coloca a la nación dominicana en un derrotero muy peligroso y que exigiría una marcha de seres pensantes y racionales a las mesas electorales, y no de borregos hambrientos motivados por 2500 pesos, un pote de ron y un pica pollo.

Sacudirse de estos planteamientos, aporta el quiebre con el estatus quo, pues implicaría tener ese importante día, un sentido de propósito inverso al que venimos trillando. Y en la práctica, un estado más eficiente y más comprometido con una real vocación de servicios y con la prosperidad de sus ciudadanos. Para lograr lo más plausible: un estado más justo y más respetuoso de sus propias leyes.

Por Julián Padilla