Comoquiera no se gana

Cuando usamos la palabra “comoquiera” nos estamos refiriendo a “de cualquier manera”. Traigo esto a colación a propósito de que algunos seguidores del presidente Danilo Medina (que como es bien sabido hoy apoyan a Gonzalo Castillo) entusiasmados por un triunfo en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya han empezado a decir que dicho partido gana comoquiera las próximas elecciones presidenciales.

Claro está, lo que quieren significar los seguidores del presidente Danilo Medina es que el PLD gana las venideras elecciones con o sin el doctor Leonel Fernández. O sea, que el PLD gana si Leonel Fernández apoya a Gonzalo Castillo y también gana si este no lo apoya.

La práctica política, más otros conocimientos que he acumulado con el tiempo, me han enseñado de que eso de que se gana comoquiera no siempre ha sido así, porque muchos certámenes electorales solo se han podido ganar por la conjugación de múltiples factores circunstanciales y coyunturales, tanto objetivos como subjetivos.

Muchos danilistas, quizás entusiasmados por el cuestionado triunfo en las primarias del pasado 6 del presente mes de octubre, de golpe y porrazo han olvidado de que ganar una elecciones presidenciales, en los países como el nuestro, es un proceso muy complejo que solo se puede lograr con la suma de decenas de factores objetivos y subjetivos favorables, algunos de los cuales son más importantes y decisivos que otros.

No está demás recordarles a estos danilistas que muchos procesos electorales, definido como ganados, se han ido a pique precisamente por la ausencia de uno o varios factores importantes y decisivos que fueron obviados bajo el supuesto de que se gana comoquiera.

A los danilistas también les quiero recordar que Hipólito Mejía tenía prácticamente ganadas las elecciones presidenciales en el 2012, pero que a la postre se perdieron varios factores, entre ellos por las acciones políticas del señor Miguel Vargas Maldonado, que por lo bajo mandó a sus seguidores a votar por la candidatura de Danilo Medina. O sea, que los votos de los seguidores de Vargas Maldonado, que apenas pudieron ser de un 4 a un 5 % del electorado, se les restaron a Hipólito Mejía y se les sumaron a Danilo Medina. Y este fue, a mi juicio, lo que a última hora determinó el triunfo del actual Presidente en ese proceso electoral.

Lo que queremos significar, en otras palabras, es que un voto que se resta a un candidato y se le suma al otro, equivale a dos, tal y como ocurrió en las elecciones presidenciales de ese 2012.

Particularmente no creo que el PLD pueda ganar las próximas elecciones presidenciales sin el apoyo total del doctor Leonel Fernández y sus seguidores dentro y fuera de dicho partido.

Para mí, la presencia de Leonel y sus seguidores es un factor decisivo para poder ganar, porque de lo contrario, estarían sellando su derrota.

