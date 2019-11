¿Cómo seguir logrando lo impensable?

Hay infinidad de definiciones de lo que es el éxito. Es más, para cada uno de nosotros hay una específica, la mía tiene que ver con lo que me convierto como ser humano en el transcurso de lograr esos sueños que siempre he querido alcanzar. Eso sí, sin afanes y entendiendo que los haré realidad en el momento correcto; ni antes, ni después. Tener éxito es disfrutar cada piedra y cada paisaje del camino y dejar que la vida me guie por donde más me conviene.

En el transcurso de la vida me he dado cuenta que todos los aprendizajes son necesarios para llegar a conocer el verdadero valor de los triunfos. No estoy aquí para decirte que mi vida es perfecta ni la de nadie. La perfección se encuentra en la aceptación de las equivocaciones, en el seguir cometiendo errores, pero dándome cada vez más cuenta de cómo no caer en ellos.

Algo que me ha ayudado a seguir tachando sueños de mi bucket list es el creer en mi para poder crear. Confiar en lo que tengo sin anhelar lo que me falta, porque al final tu eres tu mejor producto, aquel en el que tienes que trabajar constantemente hasta sentirte seguro para poder crear lo que siempre has querido.

Busca escoger correctamente tus pensamientos porque sé que has oído la frase ‘’Atraes lo que piensas’’, por eso cuidar y elevar tus pensamientos a una frecuencia más elevada es la mejor opción. Y por último, logra aceptarte tal cual y como eres, entendiendo que tú eres tu propia competencia. Y que cada mañana vale más la pena decirte ‘’ Hoy soy mejor que ayer’’ que ‘’Hoy soy mejor que ella’’

Pongamos de moda amarnos a nosotros mismos ya que es el principio de una historia de amor eterna.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

