¿Cómo se preparan los Padres para el regreso de Tatis Jr.?

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- El dominicano Fernando Tatis Jr. está jugando béisbol de nuevo. Ésa es una gran noticia.

Tatis comenzó su asignación de rehabilitación con Doble-A San Antonio el fin de semana pasado. Pero los Padres lo necesitan en la alineación cuanto antes. El club está en medio de la lucha por el Comodín de la Liga Nacional, en la que actualmente cuentan con un 1.0 de ventaja sobre Milwaukee. Hay 50 encuentros restantes.

“No hay mucho tiempo de sobra”, dijo el manager Bob Melvin. “Lo queremos aquí por la mayor cantidad de tiempo posible”.

Los Padres se niegan a establecer una fecha específica para el regreso del cañonero, pero se está acercando el momento. Melvin mencionó que “a mediados de agosto”, pero no ahondó más.

Para cuando regrese Tatis, aquí hay algunas observaciones de cómo lucirá el equipo con él.

Jugará en el campo corto y en el jardín central

Con todo lo que hicieron los Padres en la fecha límite de cambios, el club no adquirió profundidad en los jardines. Tal vez Tatis sea la solución.

Cuando se le ha preguntado al respecto, el dominicano ha dejado dos cosas claras: Primero, que se considera un campocorto, pero que también mostrará disposición de defender otro puesto de manera temporal, si eso ayuda al equipo.

Los Padres están confiados en las habilidades de Tatis de defender los jardines. Además de eso, el patrullero central Trent Grisham y el torpedero Ha-Seong Kim han estado jugando bien últimamente.

Grisham batea a la zurda. Kim a la derecha. Si Tatis puede turnarse entre ambas posiciones, los Padres contarán con varias opciones.

No jugará defensa a diario

En un mundo ideal, Tatis tendría un período más largo de adaptación del que está teniendo ahora. Han pasado 10 meses desde que Tatis disputó un partido en las Mayores. Y durante la mayoría de ese tiempo, no estuvo haciendo swings.

“La parte que me preocupa es que no tuvo una pretemporada ni un período gradual de su carga de trabajo”, señaló Melvin. “No había otra cosa que pudiera hacer, más allá del acondicionamiento de sus piernas y brazo, así que veremos lo que ocurre. Pero no estará (jugando defensa) todos los días”.

Melvin añadió que los Padres podrían estar abiertos a rotar a Tatis con el puesto de bateador designado. Pero eso causa un efecto dominó en la alineación. Will Myers y Brandon Drury verían reducido su tiempo de juego.

Además, el piloto señaló que Tatis probablemente reciba varios días libres, pero podría salir como bateador emergente.

No es lo ideal, pero es el mejor camino para cuidar su salud, según los Padres. Además, tener a Tatis como bateador emergente es mejor que no contar para nada con el dominicano.

¿Dónde bateará en el órden?

Melvin aceptó que sí, que ha estado ponderando opciones para la alineación una vez regrese Tatis.

Todos lo hemos hecho.

Me da curiosidad ver cómo lucirá. Con tanto poder ofensivo, no hay una respuesta incorrecta, pero sí tenemos un par de interrogantes.

– ¿Se mantendrá Jurickson Profar – quien se ha especializado en encontrar formas de embasarse y llevar profundo sus cuentas de pitcheo – en la alineación? ¿U optarán los Padres por un grupo de pleno poder?

– ¿Utilizarán al dominicano Juan José Soto (zurdo) en medio de los derechos Tatis y Manny Machado? ¿O lo pondrán por delante de ambos, por su capacidad de embasarse?

¿Mi opinión? Me gusta lo que ha estado haciendo Profar como primer bate. Vale la pena hacer que el lanzador rival tenga que trabajar ante él, antes de enfrentar al corazón del órden.

Así los formaría:

1. Jurickson Profar, LF

2. Fernando Tatis Jr., SS/CF

3. Juan Soto, RF

4. Manny Machado, 3B

5. Josh Bell, 1B

6. Jake Cronenworth, 2B

7. Brandon Drury, BD

8. Austin Nola/Jorge Alfaro, C

9. Trent Grisham, CF/Ha-Seong Kim, SS

