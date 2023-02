¿Cómo parar la mudanza haitiana?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Liliam Mateo consideró que “el murito” que se está construyendo en la frontera no será suficiente para detener la mudanza de haitianos hacia la República Dominicana.

En ese orden, opinó que República Dominicana ya no debe tratar el tema haitiano como un asunto de simples políticas públicas, sino como algo tridimensional, tomando en cuenta la estimación de que, en 2030, la isla tendrá 25.8 millones de habitantes.

“Hay que prender la alarma en virtud de que en Haití hay 200 bandas que controlan el 70% de todo el territorio, tenemos en República Dominicana una avalancha, una mudanza”, comentó.

Con la certeza de que no quiere morir en manos de las bandas armadas que controlan Haití y que en cualquier momento podría entrar a República Dominicana, la periodista preguntó a las autoridades ¿cómo paramos esa mudanza?

Mateo externó sus valoraciones durante conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La conclusión de la veterana periodista es que, el país debe concientizar a la ciudadanía sobre cómo comportarse con los hermanos haitianos y de cuáles cosas “debemos exigir al Gobierno para que ellos no nos ateteren o contraigan contra la pared”.

Asimismo, precisó que el “empresariado debe aprovechar las leyes de incentivo fronterizo e ir a colocar sus parques industriales para que todo quede hasta la frontera, ¡porque ese debería ser el verdadero muro!”.

“Como ser humano entiendo, pero yo no quiero morir con una goma en el cuello, ni que me arrastren, ni que me violen, que fusilen y torturen como lo hacen esas bandas, un país colapsado donde no hay hacia donde ir ¿ustedes creen que un murito va a impedir esa mudanza?”, comentó.

