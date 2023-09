Cómo Luis Arráez pasó a ser una estrella, tras casi dejar el béisbol

Demasiado lento. Demasiado flaco. Sin poder.

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El venezolano Luis Arráez, el estelar segunda base de los Marlins, lo ha oído todo desde que era un niño en el barrio Las Flores de Tacarte de San Felipe, en el centro-oeste de Venezuela. Casi 20 años después, el eterno subestimado ha demostrado que los escépticos estaban equivocados, al convertirse en uno de los mejores bateadores del béisbol. Arráez está a punto de convertirse en el primer jugador en la historia de las Liga Americana y Nacional que gana el título de bateo en un circuito en una campaña y en el otro al año siguiente.

Todo empezó cuando Arráez, derecho por naturaleza, empezó a tomar su bate de plástico con la mano izquierda para golpear una pelota colgada del árbol de mango de la familia. Su padre, Ernesto, le enseñó a batear hacia el jardín izquierdo, donde insistía en que se podían encontrarse los hits. Esa mentalidad convirtió a Luis en “La Regadera”, conectando batazos hacia todo el terreno.

“Le dije: ‘Está bien, si vas a batear a la zurda, dedícate a eso’”, contó Ernesto. “Le enseñé a atrapar la bola, a fildear antes de que formara parte de una liga, porque cuando íbamos a inscribirlo, el torneo ya había comenzado, así que necesitábamos encontrar tiempo. Yo terminaba de trabajar a las 6 [p.m.], manejando como chofer de autobús, y luego le dedicaba de dos a cuatro horas la práctica después del trabajo”.

Arráez fue el mejor bateador desde que empezó a jugar béisbol organizado a los 8 años. Pronto, empezó a entrenar en la Academia Félix Olivo de Valencia, donde representó a Venezuela en torneos internacionales. A los 15 años, Arráez lanzó siete entradas para vencer a Brasil en una competición celebrada en México. Pero mientras ya para entonces muchos de los jugadores habían acordado elevados bonos para firmar con clubes de MLB, Arráez seguía sin firmar.

Poco sabía Arráez que José León, entonces coordinador de scouts de los Mellizos en Venezuela, estaba impresionado por lo que había visto de él. León no tardó en invitar a Arráez a la Academia de los Mellizos, por aquel entonces situada en Bejuma (Venezuela), probablemente su última oportunidad de hacer carrera en el béisbol profesional. Dos meses después, León le informó a Arráez de que no había dinero para firmarlo, por lo que el adolescente se resignó a una vida sin béisbol.

“Fui a casa y dije, ‘Mamá, lo siento, pero no quiero jugar más béisbol. Ahora quiero ir a la escuela y concentrarme como estudiante’”, recordó Arráez.

Por suerte para Arráez, León luchó por él, un tema común entre sus mayores apoyos y mentores. Más adelante, León se reunió con la familia Arráez para comer sopa y arroz con coco, y ofreció un contrato de US$40,000. Arráez firmó el 6 de noviembre del 2013.

“Había caído en una depresión después de aquello; no quería hacer nada en absoluto”, dijo su madre María. “Le dije que iba a firmar, que confiara en Dios que iba a firmar, que confiara en sí mismo. Pero no había nada que lo animara. Su hermano mayor le llevó una vez al terreno para hablar. No sé exactamente qué hablaron, pero cuando volvió, estaba un poco más contento. Luis dijo que no le importaba mucho el dinero, sino que sólo quería demostrar su talento, que es lo más importante”.

Y eso fue lo que hizo Arráez. Su debut profesional en el 2014 fue exactamente lo que cabría esperar, en retrospectiva. Bateó .348 sin jonrones y negoció más bases por bolas que ponches en 31 juegos de la Liga Dominicana de Verano. Cuando llegó el momento de que Arráez se mudara a los Estados Unidos, el gerente de la DSL, Jimmy Álvarez, se comunicó con el también venezolano Ramón Borrego, entonces coach de la tercera base de los Mellizos de la Liga de la Costa del Golfo, y le dijo que no le perdiera de vista a Arráez.

Borrego no tardó en creer en el potencial de Arráez. En su primer turno, Arráez cayó rápidamente abajo con dos strikes en la cuenta, sólo para conectar 12 pitcheos de foul y luego enviar un fuerte batazo por la línea del jardín izquierdo. Fue la esencia de Arráez.

El bateo era claramente el punto fuerte de Arráez, por lo que Borrego implementó una rutina para mejorar su defensiva. Arráez pasó del campo corto a la segunda base, lo que le daba un tiro más corto y más tiempo para transferir la pelota.

“Si yo fuera mánager, me encantaría tener a nueve Luis Arráez jugando”, contó Borrego. “Voy a ganar muchas Series Mundiales. Es porque juega con pasión y se preocupa por cada pequeño detalle. Quiere ganar y pone todo su empeño en eso”.

A pesar de su producción, Arráez encontró más detractores. No estuvo entre los prospectos invitados a la liga instruccional de otoño en el 2015. Una vez más, necesitaba que alguien abogara por él. Esta vez, fue Borrego, a quien se le había dado la responsabilidad de repartir las invitaciones. Borrego convenció a la gerencia de incluir a Arráez. La primavera siguiente, Borrego se enteró de que Arráez iba a ser enviado de vuelta a categoría de novatos y abogó por un ascenso.

Arráez terminaría ganando el título de bateo de la Liga del Medio Oeste en el 2016 con promedio de .347 por Clase A Cedar Rapids, convirtiéndose en el prospecto número 28 de Minnesota en la lista de MLB Pipeline.

Desafortunadamente, Arráez disputaría apenas tres partidos con Clase-A Alta Fort Myers en el 2017, luego de someterse a una cirugía para repararle un ligamento en la rodilla derecha. Cuando regresó en el 2018, tuvo promedio combinado de .310 entre Fort Myers y Doble-A Chattanooga. Pero los Mellizos lo enviaron de nuevo a Doble-A en el 2019, algo que él no quería.

“Tu trayectoria en esta profesión ha sido tan difícil desde el primer día que firmaste, así que ten paciencia”, Borrego le dijo. “Eso es lo mejor que puedes hacer. Ten paciencia, espera tu oportunidad. No te pongas presión y juega como lo estás haciendo”.

Arráez vio acción en 28 juegos con Doble-A Pensacola antes de integrarse al equipo de Triple-A Rochester, donde duró apenas 16 partidos. Cuando el dominicano Nelson Cruz cayó en la lista de lesionados, Arráez fue convocado a Grandes Ligas por primera vez como movimiento correspondiente y debutó el 18 de mayo del 2019.