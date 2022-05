¿Cómo influye hoy en día la importancia del qué dirán?

Lo que los demás piensan de mí, de ti o de tu entorno. La opinión de los demás

Yo entiendo, con mis años de experiencia en el medio (como decimos) o experiencia de trabajar en restaurantes, eventos sociales y ahora en mi rol dentro del Estado que, para mí, es muy normal que nos importe lo que los demás piensan de nosotros.

Lo que los demás dicen de nosotros puede ejercer una cierta influencia en nosotros más si hoy en día no tenemos claro nuestra identidad del ser, eso aquí en RD y en el mundo es bastante común, pero tampoco debe obsesionarnos.

El problema surge cuando este sentimiento se convierte en protagonista y usted quiere que hablen de usted, haciendo ruido o sonido, como sucede hoy en día con las personas que generan un “supuesto contenido” en sus redes, ya que se denominan “influenciadores”.

Cuando empezamos a dedicarle demasiado tiempo al tema de qué estarán pensando los demás de nosotros, ahí viene el desastre porque: no suponga señor o señora. Deje de hacer movie en su cabeza.

Esto nos puede llegar a generar miedo, angustia y ansiedad. Focalizamos la mayor parte de nuestros esfuerzos en tratar de controlar la opinión de los demás, cosa que en la mayoría de los casos no podemos controlar.

Este tipo de comportamientos están muy relacionados con una baja autoestima y una falta de autoconocimiento. Solemos pensar en lo que nos gustaría ser, pero no somos. Y esto nos genera una cierta ansiedad y ese “estar pendientes de los demás”, más que de uno mismo.

Hoy en día nuestro comportamiento siempre suele estar en tela de juicio. ¿Actúo bien, actúo mal? ¿Debo hacer lo que los demás piensan que debo hacer? o bien ¿debo hacer lo que me haga feliz? Hay que ser sincero con uno mismo.

Respetando las reglas de convivencia cada uno debe tener su propia escala de valores. Cada uno debe actuar como crea conveniente, y no por ‘contagio’ ;moda, tendencia o influencia de quienes -como decimos respetando las reglas de convivencia-.

Cada persona debe crearse su propia personalidad y ser él mismo, sin importarle lo que digan los demás. Cada uno somos ente criados en diferentes hogares con algunas heridas emocionales unas algunos trabajamos en ellas otros no saben que padecen otros simplemente hacen una hemorragia por donde pasan . Cada quien está librando su propia batalla o guerra interna y no todos están conscientes de ello.

Los demás no son más importantes que nosotros, usted es único ser que puede ser reemplazable pero recuerde somos irrepetibles en la vida de los que interactuamos. Tenemos que respetar a los demás, pero también los demás nos deben respetar a nosotros.

Es un tema de códigos que enviamos en nuestra forma de conducirnos ante las situaciones que se presentan. No es necesario buscar constantemente la aprobación de los demás, por eso usted debe aceptarse primero que nada.

Aunque a casi todos nos gusta, no es una condición necesaria para poder vivir feliz. Podemos tener una vida feliz sin importar lo que piensen los demás de nosotros.

Está claro y comprobado que no tenemos porqué caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo nos tiene que caer bien a nosotros. Cuando alguien no nos gusta, no debe ser un motivo para sacar lo peor de nosotros. No podemos comportarnos de forma grosera, siendo maleducados o carentes de cualquier comportamiento apropiado.

La mayoría de las veces nos afectan las críticas en el trabajo y en el ámbito personal porque no sabemos gestionarlas bien. Desde pequeñitos estamos acostumbrados a que nos digan que todo lo hacemos bien. Es muy normal escuchar a cualquier padre lo bien que dibuja su hijo, lo buen estudiante que es, lo habilidoso que es para la música o las manualidades, lo buen deportista que es, etc. Nos convertimos desde pequeñitos en verdaderos “yonquis” de la aprobación de los demás. Estamos siempre pendientes de la aprobación externa.

Todas estas alabanzas las vamos incorporando a nuestra imagen y necesitamos esa aprobación o corroboración de los demás. ¿Qué pasa cuando no hay esta confirmación? Que no aceptamos las críticas, que no aceptamos que no seamos tan “perfectos” como nos han dicho desde pequeños que éramos. Recuerde que las persona que usualmente viven criticando lo hacen desde sus necesidades y carencias del ser de ellos. Lo que señalas en mi corrígelo en ti ,somos un espejo ya que es ley ser semejantes . Pero la mayoría no están preparados para esta conversación.

Mi consejo que en los últimos meses ha contribuido bastante a mi crecimiento siguiendo los consejos de mis amigos que de verdad me conocen cito : Judith Cury siempre me dice “Star”: Sea ciega , sorda y muda trabaja y enfóquese en su talento , Mi Tía Clara, Jacqueline (al cuadrado) Sánchez y Santos, dos Coach llamada dos seres de Luz, mi querida amiga Luz y mi querido amigo Julio Pérez.

1. Hacer un poco de autocrítica trata de hacer un introversión

Hay personas que no reciben críticas externas por su cargo o posición hoy en día su EGO no los deja escuchar ni oír mucho menos porque se creen INMORTALES con sus roles en la sociedad o su Poder cuando digo esto he vivido eso en carne propia con algunos dioses del Olimpo. Decía mi mentor Hatuey De camps usted lo deja y “esperarlos en la abajaita”.

Todos le “lamen sus botas o doran su píldora” y nadie se atreve a criticar o ponerles peros a una forma de actuar o a una forma de proceder. Debemos hacer nosotros mismos nuestra propia autocrítica.

2. No te creas todo lo que dicen de ti tu sabes que si , que no contigo

Nadie te conoce más que tú mismo. Ni para lo malo, ni para lo bueno debemos creernos todo lo que dicen de nosotros. Hay que como hemos comentado anteriormente quién lo dice, el contexto en el que lo dice y la motivación que le ha llevado a decir eso de nosotros.

3. Aprende a usar mantequilla o margarina marca: La resbalosa

Todas las críticas deberían pasar un filtro. Ni todo lo hacemos ni todo lo hacemos mal. Hay que saber valorar y poner cada crítica en su sitio en función de un filtro o tamiz que nos dejará una mejor aproximación a la realidad de esas críticas.

4. Aprende a ser impermeable

El tiempo hace que nos acostumbremos a las críticas. Un caso claro es un cargo público. Siempre habrá alguien dispuesto a criticar a uno por sus complejos e inseguridades queriéndolas manifestar en ti o en mi. O bien, medios de información, redes sociales , grupos de WhatsApp este último siendo el diario vivir ya que los grupos de WhatsApp son método rápido para desinformar o chismorrear sin antes indagar este último siempre están dispuestos a criticar de forma persistente.

Haciendo un prejuicio entorno afirmando sin ver. En esos grupos siempre existe un sindicalista que es quien un día se despertó contigo en la cabeza y de ahí jamás te ha superado.

Rocío Regalado

