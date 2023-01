¿Cómo ganarle al Gobierno?

La República Dominicana como todos los países latinoamericanos, es presidencialista; quiere decir que si algo se parece a una deidad en la tierra, es un presidente en Latinoamérica, y nosotros no somos la excepción. Quien tiene el poder en sus manos en nuestro país “controla” a los subvencionados, que son muchos; “controla” a los de arriba porque son los que siempre hacen los jugosos negocios con el Estado y los que se comen la pechuga y el filete; los que quedan en el medio los “controla” sí y sólo sí se satisfacen sus necesidades, que cada vez son más difíciles. Todos tienen algo en común… necesitan dinero para cubrir sus necesidades.

El presidente que quiera perder el poder, sólo tiene que hacerle un hoyo al bolsillo de la gente. Cuando lo que te subvencionan más un sueldo de miseria no te alcanza, pues llega el disgusto; si en lugar de comerte una pechuga o un filete, te comes un muslo o un bistec, entonces llega el disgusto. No hay cosa que disguste más al dominicano, que su nivel de vida vaya en decadencia.

De modo que, partiendo de la premisa de que el actual presidente quiere reelegirse en el cargo y que ganó las elecciones con el 52.3% de los votos, con una “ayudita” de Leonel Fernández y con una abstención de 45%, según los datos de la Junta Central Electoral (JCE). Lo que quiere decir que por Luis Abinader votó solamente el 23.54% del total de electores inscritos en el padrón de la JCE.

Suponiendo que ahora no tendrá la “ayudita” de Leonel (por lo menos en la primera vuelta) y que ahora irá más gente a votar porque la covid-19 ya no está; pues digamos que el actual presidente no las tiene todas consigo para colocarse la ñoña nuevamente, ganarle a un presidente dominicano en reelección es muy difícil, pero es posible. El antiguo PRD es experto en no poder reelegirse en el poder, digo esto porque el PRM (partido oficialista) está conformado en un 95% del antiguo PRD. Lo que no quita que el hijo haya aprendido de los errores del padre y logre la difícil hazaña.

Entonces… ¿Cómo ganarle al gobierno? Para nadie es un secreto que ganarle al gobierno sólo es posible con el concurso del PLD, FP y PRD, pero ¿cómo unificar dos partidos que eran uno y que recién se dividió? Para las elecciones municipales y congresuales la tienen fácil, por el mero hecho de que tendrán que hacerlo de manera obligatoria, porque en ese capítulo de la historia, tener el gobierno sustituye con creces la “ayudita” de Leonel, por lo cual esa alianza exceptuando lo presidencial, se da de manera natural.

Vamos a lo presidencial, mi teoría es que si Leonel es presidente, Danilo se queda solo en el PLD hablando con el retrato de Juan Bosch y si Abel es presidente, Leonel se queda solo en la FP hablando con Omar. Ganarle las elecciones presidenciales al gobierno está difícil pero no imposible. Hay dos alternativas, partiendo de que habrá una segunda vuelta electoral. La primera: seleccionar a alguien que como candidato sea una ficha que goce de la simpatía y confianza de Leonel y Danilo, éste podría ser Miguel Vargas Maldonado u otro que se considere oportuno.

Leonel y Danilo juntos ganan las elecciones, pero si uno se impone al otro, el quede abajo se desguabina. La segunda alternativa es que haya una diferencia considerable (7 puntos o más) entre PLD y FP y que el PRM tenga una diferencia de menos de 7 puntos sobre el segundo lugar (esto suponiendo que el gobierno logre quedar en primer lugar), entonces como ambos partidos tienen una base electoral y militancia peledeista, pues votaran por Abel o por Leonel, aunque Leonel o Danilo, no quieran. Queda del gobierno seguir haciendo la tarea de mantenerlos distanciados y continuar la compra de voluntades a ver si llega a cumplir la “misión imposible”.

Aunque pensándolo bien , podría haber una tercera opción ; esta sería que el enojo y la indignación con el actual gobierno pueda más que cualquier cosa ; que posiblemente la inflación , la crisis de la deuda , la corrupción y el costo de la vida , al final le ganen la batalla al gobierno y que se repita la historia de Hipólito Mejía . Hay que ver cómo van las cosas y cómo el gobierno reacciona a los embates que trae este año preelectoral.

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. Winston Churchill

Por: Pedro René Almonte M.

