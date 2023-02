¿Cómo encajará Fernando Tatis Jr. en la formación defensiva de los Padres?

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO — En caso de que aún existieran dudas, vamos a dejar algo claro: La ofensiva de los Padres es una potencia. Fue algo evidente al presenciar a Xander Bogaerts y los dominicanos Manny Machado, Juan José Soto y Fernando Tatis Jr. juntos en el FanFest del equipo el sábado pasado.

Pero hubo otro tema que surgió en medio de las ruedas de prensa del sábado. Nadie está claro en torno a dónde cómo será la conformación defensiva.

“Le estás preguntando a la persona equivocada”, dijo Jake Cronenworth.

“Tengo que hablar con mi manager”, expresó Tatis.

Luego, le tocó hablar al piloto, pero ni él parece tenerlo claro.

“Hablando con los muchachos, ellos sólo quieren ganar”, indicó el dirigente Bob Melvin. “Y saben que quizás vayan a estar moviéndose [entre posiciones] un poco este año”.

Con los entrenamientos del equipo programados para comenzar la próxima semana, le damos un vistazo a lo que sabemos — y a lo que no — sobre los planes de los Padres:

Lo que sabemos…

1. Bogaerts defenderá el campo corto

Horas después de que Bogaerts firmara por 11 años con San Diego, surgieron interrogantes sobre dónde jugaría, teniendo en cuenta la cantidad de torpederos que hay en el roster. Pero los Padres respondieron rápido, aclarando que Bogaerts sería su campocorto en el 2023.

Después del 2023, sólo hay preguntas. Principalmente, ¿qué pasará si Machado decide salirse de su contrato al final de esta campaña? La gerencia del club ha reiterado que Bogaerts no debe ser visto como un “comodín” en caso de que Machado decida irse, dejando claro que el antesalista sigue siendo una gran prioridad para el equipo. Pero si ocurre su salida, Bogaerts podría ser movido a la tercera base y Tatis o Ha-Seong Kim al campo corto. Pero ésa será una pregunta para otro día – una que el club espera no tener que responder nunca.

2. Kim en la intermedia — pero sigue practicando en el campo corto y tercera

Por ahora, Kim ha demostrado que puede exhibir su guante donde sea y ha continuado trabajando en las tres posiciones en este receso de campaña.

“He escuchado que estaré defendiendo principalmente la intermedia”, señaló Kim. “Pero eso no importa. Durante la temporada, estaré listo para defender cualquier posición que me pida Bob”

Esperen que Kim sea el principal reemplazo de Machado y Bogaerts durante sus días libres o cuando estén como bateador designado. Kim está pautado para ser torpedero de Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol.

3. Soto está dispuesto a un cambio de posición

Soto subió a las Mayores como jardinero izquierdo, pero recientemente se ha afianzado en la pradera derecha. Sin embargo, dicha posición sería el mejor destino en torno a la transición de Tatis a los jardines (El Petco Park es especialmente amplio entre el bosque derecho y central, donde encajarían mejor las capacidades de Tatis, incluyendo el cañón que tiene de brazo).

El equipo no ha platicado con Soto sobre esa alternativa. Pero durante una rueda de prensa del fin de semana pasado, Soto indicó que no descartaría la posibilidad de un cambio de posición — con una condición.

“Nunca he jugado con un vaivén”, explicó Soto. “Si he estado en una posición, me he quedado ahí, así eso sería lo principal. Cuando comienzo a jugar en un lado, toda mi concentración está ahí. Pero definitivamente, me sentiré cómodo en cualquier lado”.

Lo que no sabemos…

1. ¿Dónde jugará Tatis?

El que en algún momento fue el torpedero del futuro en los Frailes no dio muchos detalles durante el fin de semana pasado al preguntársele en cuál posición ha estado entrenando durante la temporada muerta.

“En las praderas, en el infield”, dijo el quisqueyano con una sonrisa irónica.

Tatis todavía deberá cumplir 20 juegos de suspensión. Posiblemente algo suceda antes de su regreso que cambie todo el panorama. Pero el fin de semana pasado, Melvin dio la mayor pista sobre dónde podría jugar Tatis cuando vuelva a la acción:

“Al estar inactivo por prácticamente año y medio, por una operación en el hombro, una operación en la muñeca — es posible que empezar en los bosques sería bueno, porque ahí tendría que preocuparse menos”, declaró Melvin.

2. Pero, ¿dónde en las praderas?

Como se indicó anteriormente, parece que Soto está dispuesto a patrullar el jardín izquierdo, lo que abre espacio para que Tatis encaje sin problemas en el bosque derecho. ¿Pero por qué San Diego no se ha comprometido a ese plan?

Ésta sería la estipulación: Es posible que este año Matt Carpenter vuelva a hacer su mejor imitación de Babe Ruth, incluso posiblemente ganándose turnos contra el pitcheo zurdo. Entonces, ¿quién saldría de la alineación? Si la respuesta es Trent Grisham, ¿quién sería el jardinero central?

¿Qué tal un torpedero con impresionantes capacidades atléticas y gran alcance?

3. ¿Qué pasaría con Cronenworth?

Parece que la posición del infielder se determinará por el desempeño de los jugadores que lo rodean. Si Kim es lo suficientemente bueno para que juegue como titular, Cronenworth resultaría viendo bastante tiempo de juego en la inicial. Si el dominicano Nelson Cruz demuestra un repunte, posiblemente ganándose turnos contra lanzadores derechos, Cronenworth podría defender la intermedia.

Cronenworth probablemente no tenga una posición fija — algo que cree que no será un inconveniente.

“Lo he hecho tantas veces que ya me siento cómodo con eso”, señaló Cronenworth. “Con tal de ayudar al equipo, de cualquier manera, eso es lo único que busco”.

