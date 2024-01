Terapeuta hace sugerencias para ejecutar las metas con sentido y propósito

Presidenta de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología, Lucetta Fernández. Foto: Abranny Arias Melo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en logoterapia Lucetta Fernández definió las metas como objetivos que nos planteamos en la vida, y que cada uno puede alcanzar desde su individualidad.

La terapeuta manifestó que cuando estamos detrás de una meta, a veces nos perdemos un poco en el camino, porque nos trazamos los objetivos y nos frustráramos cuando se presenta un obstáculo por lo que tendemos a sentirnos impotente porque talvez no sabemos a cabalidad, para que necesitamos alcanzar esa meta.

Fernández hizo el comentario en el programa “Doctora Controversia” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y agregó “Muchas a veces actuamos, no desde el sentido sino desde el ego que tiene que ver con el poder, el control, el placer y no del sentido.”

(Ver programa)

Lucetta comentó que para lograr las metas debemos identificar de ese para que es muy necesario, no solamente que es lo que yo quiero alcanzar y para que lo que quiero alcanzar sino identificar cuál es el propósito importante que ves en esa meta que deseo alcanzar.

Asimismo dijo que no estamos acostumbrados, y a veces nos dejamos envolver del entorno que nos está mandado mensajes diferentes, una meta con sentido y propósito es ver lo significativo. El sentido de vida es eso relevante a lo que le vemos valor, el propósito es más “como para que lo quiera”.

«Lo primero que tienen que hacer cuando quieren algo una reflexión, debes aparatarte a un lugar donde te sientas cómodo y cuestionarse que es lo que quiero y cuales son las metas que deseo alcanzar, y preguntarse el para qué», sostuvo.

El plan de acción

Consideró que el plan de acción es una hoja de ruta o guía que te ayudara a lograr tus metas. Es muy importante hacer el plan de acción y al momento de realizarlo debe estar “el cuándo”, para identificar el momento en el cual debemos ejecutar la acción debe anotarlo.

«Debemos asociar el quien o con quienes cuento o quien me puede asesorar, en lo relacionado a mi meta y así identificarla persona adecuada», declaró.

Indicó que el plan de acción puede variar, lo recomendable para lograr la meta a veces de realizarse una parada para identificar si lo que estás haciendo te llevará a la meta o si debes reajustar la estrategia para logarlo.

Autoconocimiento

En ese orden, enfartizó que este es un punto muy importante al momento de crear y ejecutar una meta. Es básico, luego de realizar una reflexión e identificar quién eres y para donde vas, para así poder ver que puedo lograr a partir de las habilidades y recursos que tengo.

Se torna un poco difícil porque no estamos acostumbrados a realizar un auto evaluación, porque tenemos miedo de los que vamos a mirar de conocerte ese yo sin miedo alguno.

Recomendación

Asimismo, sugirió que cuando llegan los retos no tiendan a victimizarse, perdiendo tiempo para lograrla justificando que nadie le ayuda, la vida es mala,” pero queda demostrado que desde la queja y la culpa no se logra nada, lo principal es salir de ahí”. Para así cambiar el discurso, y ampliar las posibilidades analizando las palabras que usted se dice asimismo, ese diálogo interno es importante, cuando estoy solo lo que me digo debería ser positivo.

«Para lograr la meta debemos evitar la comparación, “si vives comparándote con el otro no vas ningún lado, no se puedo vivir comparándose con nadie, el que hace eso pierde el enfoque en el camino y debe revisar su autoestima”, añadió Fernández.

Relacionado